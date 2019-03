Nuova serie horror Chambers con Uma Thurman su Netflix

Il processo - fiction Mediaset : Puccini-Scianna - Nuova coppia della serie televisiva : La Mediaset mette lo spettatore di fronte a dei cambiamenti per quanto riguarda l'arrivo di nuove fiction nella prossima stagione televisiva. Un esempio si ritrova nella fiction 'Il processo' le cui riprese hanno avuto inizio il 15 febbraio e vede come protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna. La serie è legata al genere del thriller la cui vicenda ruota attorno a un omicidio basando la storia intorno alla figura di Angelica. ...

Lodovica Comello nella Nuova serie tv Extravergine - una Sex And The City al contrario ambientata a Milano : Sarà Lodovica Comello la protagonista della nuova serie tv Extravergine prodotta da Fox, una sorta di Sex And The City in salsa italiana ambientata ai giorni nostri. O piuttosto una Sex And The City al contrario, visto che a differenza delle quattro disinibite protagoniste della serie cult HBO con protagonista Sarah Jessica Parker, in Extravergine la Comello interpreta una donna di circa trent'anni che il sesso non l'ha ancora scoperto, con ...

Love - Death & Robots : la fantascienza sbarca su Netflix con una Nuova serie : Love, Death & Robots, nuova serie appena uscita su Netflix, non ha una trama lineare, è infatti una serie antologica: ogni episodio ha personaggi, linee temporali e trame completamente diverse tra loro, unite tutte da un unico filo conduttore: la fantascienza. Anche la messa in scena è visivamente peculiare: ogni episodio è creato con una differente tecnica d'animazione, dalla stop motion a tecniche più tradizionali. La trama in breve Come ...

Aprilia - presentata la Nuova RSV4 X : un mostro in serie limitata [GALLERY] : Aprilia celebra i dieci anni di RSV4 presentando la RSV4 X, con 225cv e 165kg, cambio e impianto frenante della motoGp, l’esclusiva versione X sarà prodotta in soli 10 esemplari Aprilia RSV4 rappresenta il punto di riferimento per sportività e prestazioni, il migliore esempio di quanto sia possibile realizzare attingendo dalla preziosa esperienza di un Reparto Corse vincente come quello di Aprilia, che nella sua giovane storia ha ...

Il Processo - iniziate le riprese della Nuova serie thriller di Canale 5 : Continua il corso della nuova fiction Mediaset con titoli che cercano di catturare l'attenzione di un pubblico in cerca di storie moderne e personaggi in cui immedesimarsi. Un percorso non facile, ma che necessita di numerosi tentativi per poter intraprendere una strada che permetta a Mediaset di avere un palinsesto variegato anche dal punto di vista della serialità.Va in questa direzione anche Il Processo, nuova serie tv in otto episodi ...

L'amore strappato - Nuova serie televisiva su Canale 5 : la storia di Angela Lucanto : La nuova serie televisiva racconta l'incubo straziante affrontato dalla famiglia di Angela Lucanto. La fiction, che andrà in onda a partire da domenica 31 marzo su Canale 5, si chiamerà L'amore strappato e sarà interpretata da Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro ed è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. La Lucanto ha raccontato la sua storia anche in un libro, pubblicato nel 2009, intitolato "Rapita dalla giustizia". L'amore strappato riporta la ...

La Nuova serie The Politician di Ryan Murphy ha una data di debutto su Netflix : trama e cast : Ha un cast e una trama molto promettenti la nuova serie The Politician di Ryan Murphy in arrivo su Netflix il prossimo autunno: la piattaforma ne ha annunciato il debutto ufficiale per il 27 settembre 2019, come sempre in contemporanea in tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo. Si tratta della nuova creatura del prolifico Ryan Murphy, creatore di alcune delle serie dal maggior successo commerciale degli ultimi anni come Nip/Tuck, ...

Al via le riprese di Luna Nera - la Nuova serie Netflix tutta italiana dopo Suburra e Baby : Dimenticate la violenza di Suburra La serie e i balli di Giacomo Ferrara alias Spadino e anche la deludente Baby perché nel futuro di Netflix, almeno per quel che riguarda la produzione italiana, c'è Luna Nera. L'annuncio della nuova serie è arrivato ormai quasi un anno fa al See What’s Next di Netflix ma finalmente oggi la macchia della produzione si è messa in moto sul set che ospiterà cast e crew per le prossime sedici settimane. La serie ...

'Waco' : su Paramount Network la Nuova miniserie crime - : ... canale Viacom sul 27 del digitale terrestre, sabato 23 marzo in prima serata va in onda la miniserie crime in sei episodi " Waco ", incentrata sull'assedio di Waco, evento di cronaca che dopo 26 ...

La serie Huawei Mate 30 potrebbe essere la prima a usare chip con una Nuova tecnologia che aumenta la potenza : Huawei Mate 30 potrebbe essere il primo smartphone ad utilizzare la tecnologia Extreme Ultraviolet Lithography (EUV), che sarà integrata nel processore Kirin 985 L'articolo La serie Huawei Mate 30 potrebbe essere la prima a usare chip con una nuova tecnologia che aumenta la potenza proviene da TuttoAndroid.

Cosa sappiamo di "Luna Nera" - la Nuova serie italiana di Netflix sulla stregoneria : Più o meno un anno fa, al See What's Next di Netflix , veniva annunciata una nuova serie italiana: 'Luna nera', titolo inglese: 'Black moon',. Da allora se ne sono quasi perse le tracce, ma oggi - 21 ...

Automobilismo Nuova sfida per Peccenini nella Ultimate Cup Series 2019 : Coviamo tanta curiosità perché parteciperemo a un campionato tutto nuovo e sarà una scoperta, per i protagonisti e in generale per il mondo del motorsport. Negli ultimi quattro anni abbiamo ...

Suburra 3 : cast e anticipazioni sulla Nuova serie. Quando si fa? : Suburra 3: cast e anticipazioni sulla nuova serie. Quando si fa? La seconda stagione di Suburra è ancora un fresco arrivo su Netflix. La serie televisiva italiana, prequel del film omonimo del 2015 (a sua volta tratto da un romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo), aveva visto il rinnovamento per una seconda stagione il 19 gennaio 2019, poco più di un anno dalla fine della prima stagione; gli 8 episodi componenti la seconda stagione ...