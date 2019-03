Nuoto | Assoluti primaverili 2019 | Federica Pellegrini febbricitante a una settimana dai

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Non è certo la marcia di avvicinamento ideale per i campionati italiani di Riccione, quella dicostretta a letto da una febbre piuttosto alta e da un attacco influenzale, tipico di questo periodo. L’azzurra ha postato su Instagram ieri sera una foto con tanto di termometro che segna 38.6° e di commento ironico allegato “E via su su suuuu sempre più su!!!! Oggi tentiamo il record…. Meglio riderci su porca di quella…”, dopo una stagione, la scorsa, tutta dedicata alla velocità, da quest’anno è tornata a cimentarsi sulla sua distanza prediletta, i 200 stile libero e su quella distanza tenterà di centrare l’ultimo grande obiettivo della sua lunghissima e titolatissima carriera, la finale e, perchè no, l’assalto al podio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il passaggio obbligato in vista delle Olimpiadi sono ...

OA_Sport : #nuoto #swimming Febbre alta per Federica Pellegrini a una settimana dai Campionati Italiani che qualificano per Gw… - enricospada2 : #nuoto #swimming Febbre alta per Federica Pellegrini a una settimana dai Campionati Italiani che qualificano per Gw… - fattidinuoto : S2019 EP11 – Assoluti 2019, gli ultimi 6 campioni #nuoto #riccione2019 #assoluti2019 #swimming -