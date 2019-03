Notte di super lavoro per i vigili del fuoco | numerose chiamate al 112 per il forte vento

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco : incendio autovetture a Ellera e due motorini in fiamme a Varazze : E' stata una Notte di super lavoro per i vigili del fuoco della Provincia di Savona. Intorno alle ore 2.30, l'allarme è scattato in via MonteNotte ad Ellera, frazione dl Albisola superiore, per un ...

In che modo la Super Luna 2019 di questa Notte influirà sul nostro umore - e non solo - : eberhard grossgasteiger su Unsplash Related Story Appuntamento con la Luna Luna, astri e primavera = cambiamento Non solo scienza. Come ci ricorda la rivista Well and Good , "il 20 marzo il Sole esce ...

Nella Notte dell’Equinozio di Primavera arriva una Superluna speciale : ci consentirà di fare particolari esperimenti fai-da-te : Oggi, 20 marzo, il cielo notturno sarà illuminato dalla luna piena. Con il nostro satellite che raggiungerà il perigeo (il punto della sua orbita ellittica più vicino alla Terra) avremo una Superluna, in particolare la “Superluna del Verme“, che apparirà più grande (14%) e più luminosa (49%) delle lune piene normali proprio a causa della sua vicinanza alla Terra. Nonostante in un anno si verifichino diverse Superlune, quella che cade ...

Equinozio di primavera : staNotte naso all’insù per la “Superluna del Verme” : Occhi al cielo questa notte, in concomitanza con l’Equinozio di primavera: la terza e ultima Superluna dell’anno brillerà luminosa. Il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto ...

Equinozio di primavera oggi alle 22.58 : nella Notte la superluna : L’Equinozio di primavera 2019 cade oggi 20 marzo alle 22.58. Non più il 21, data convenzionalmente riconosciuta come passaggio di

NBA 2019 - i risultati della Notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Juve-Atletico - la moviola : una Notte super per l'arbitro Kuipers - Var e tecnologia : Quando arbitro, var e tecnologia esaltano e si esaltnao in una notte indimenticabile. Subito in azione una delle più navigate coppie internazionali in Era di video arbitraggio, quella formata dagli ...

Super CR7 - 3-0 ad Atletico e Juve ai quarti. Ronaldo : “La mia Notte magica - mi hanno preso per questo” : Impresa Juventus. Una tripletta di Cristiano Ronaldo regala i quarti di finale di Champions League ai bianconeri che si impongono All'Allianz Stadium 3-0 contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone dopo la sconfitta per 2-0 all'andata. Cr7 segna di testa al 27' del primo tempo e nella ripresa al 48', per poi chiudere la sfida realizzando il calcio di rigore decisivo all'86'. La Juventus era chiamata ad una rimonta storica nel match di ritorno ...

Giulia De Lellis - dolci parole per Irama nella Notte : “Si è superato” : Giulia De Lellis, arrivano delle dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” Nelle scorse ore, Giulia De Lellis, nonostante la rottura con Irama, ha dedicato delle dolci parole all’ex, pubblicando su Instagram nel cuore della notte un post che testimonia che la love story è sì giunta al capolinea, ma che la stima […] L'articolo Giulia De Lellis, dolci parole per Irama nella notte: “Si è superato” ...

NBA 2019 - i risultati della Notte (10 marzo) : Boston supera i Lakers - Milwaukee fa 50 : Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo. Per Boston è la terza vittoria ...

NBA 2019 - i risultati della Notte (10 marzo) : Boston supera i Lakers - Milwaukee fa 50 : Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo. Per Boston è la terza vittoria ...

NBA 2019 - i risultati della Notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

Boxe - Daniele Scardina illumina Milano e vince l’IBF International dei supermedi. Demolito Kekalainen in una Notte magica : Un solo, unico, gigante, immenso uomo al Superstudio Più di Milano: Daniele Scardina è stato il padrone incontrastato del ring, ha confezionato una prestazione stellare, ha disputato un incontro di altissimo spessore e ha sconfitto sonoramente il finlandese Henri Kekalainen ai punti con verdetto unanime (98-91 per tutti i tre giudici). Il nativo di Rozzano partiva con tutti i favori del pronostico, non ha deluso nell’evento clou della ...

NBA 2019 - i risultati della Notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...