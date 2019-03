Non scherziamo sul copyright | il lavoro si paga

Uccisa dal marito a Genova - il fratello della vittima : “Lo aveva illuso? Non scherziamo. Lui era violento da sempre” : “Ma scherziamo? Qui non si tratta di illusione o delusione. E non vorrei mai che fosse solo questo il dettaglio da ricordare sul suo conto. Stiamo parlando di una donna dolce, allegra, gentile con tutti, una che credeva a un mondo buono, fin troppo ingenua”. Il fratello minore di Angela Jenny Coello Reyes, Alfredo, in un’intervista con il Corriere della sera, ha commentato così le motivazioni della sentenza che ha condannato a ...

Uccisa dal marito a Genova - il fratello : «Lui illuso e disilluso? Non scherziamo - era da sempre violento» : Stiamo parlando di una donna dolce, allegra, gentile con tutti, una che credeva a un mondo buono, fin troppo ingenua». Alfredo rimette in ordine i ricordi. «Beveva, è vero - dice con amarezza - ma da ...

Milan - Gattuso : 'Io sui social in caso di Champions? Non scherziamo' : Il solito Rino Gattuso , sincero e genuino. Come sempre: "Io sui social network? Su Instagram? Non ci penso proprio!". I ntervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo per 1-0 - grazie a cui i rossoneri hanno sorpassato l'Inter al terzo posto - Gattuso ha risposto a una domanda riguardo lo "sbarco" su Instagram in caso di ...

NBA - LeBron James usa l'All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro : 'Non scherziamo' : ... "Non posso credere di dover giocare l'ennesima partita delle stelle assieme a lui, la persona che meno preferisco al mondo " ironizza, prima di tornare serio " so che sarà speciale, la sua ultima ...