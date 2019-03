Nike limita la vendita delle magliette di calcio | arriva la stangata

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Nelle ultime ore èta una multa salatissima di 12,5 milioni di euro nei confronti diper pratiche contro la concorrenza, è la decisione dell’Antitrust della commissione Ue, nel dettagliohato le vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising concessi in licenza a cinque club di, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter, Roma e alla Federazione francese di football. Si specifica che“ha impedito a molti licenziatari di vendere questi prodotti in un altro paese, con conseguente diminuzione della scelta e aumenti di prezzo per i consumatori”. Le pratiche sono andate avanti per per circa 13 anni dalla 2004 al 2017 e “hanno segmentato il mercato unico e impedito i possessori di licenza in Europa di vendere prodotti oltre confine, in ultima analisi a scapito dei consumatori europei”.SCARICA GRATIS L’APP ...

