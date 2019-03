corriere

(Di martedì 26 marzo 2019) La prossima primaveraproverà anche il «From zero to» da Calcutta fino all'Everest, 1000 chilometri in bici e 100 di corsa fino al tetto del mondo. Con lo stesso spirito scanzonato con ...

ChildMorena : RT @CorriereBN: Nico Valsesia, l’uomo che fa il maestro di sci in Marocco. La gara di #solidarietà per donare il materiale: «Pensavo di and… - CorriereBN : Nico Valsesia, l’uomo che fa il maestro di sci in Marocco. La gara di #solidarietà per donare il materiale: «Pensav… - UYBAvolley : ????? Allenamento speciale pre-finale per le farfalle ?? con Nico Valsesia Think Soluzioni Creative MagneticDays -