New York | si concentrano le vendite su Royal Caribbean Cruises

New York : amplia il rialzo Alliance Data System : rialzo per Alliance Data System , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,99%. L'andamento di Alliance Data System nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva ...

New York : ingrana la marcia Cimarex Energy : Prepotente rialzo per Cimarex Energy , che mostra una salita bruciante del 3,37% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

A New York corre Anadarko Petroleum : Rialzo per Anadarko Petroleum , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,31%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 .

New York : Wellcare Health Plans si muove verso il basso : Retrocede molto Wellcare Health Plans , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,93%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

New York : profondo rosso per Centene : In forte ribasso Centene , che mostra un disastroso -3,54%. L'andamento di Centene nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda ...

Al via il concorso “Vola a New York con Matt e vinci la maratona” : concorso Matt Maratona New York. Matt (www.Matt.it), marchio leader nel mondo degli integratori alimentari, dispositivi medici e alimenti funzionali, lancia il concorso per vincere un pettorale per la Maratona di New York 2019, inclusi il viaggio di andata e ritorno e il pernottamento per 4 notti. Partecipare è davvero semplicissimo! Fino al 30 aprile, ogni […] L'articolo Al via il concorso “Vola a New York con Matt e vinci la ...

New York : allunga il passo Viacom : Seduta decisamente positiva per la società americana attiva nel settore media , che tratta in rialzo del 5,43%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che ...

New York : su di giri Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 3,10%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

New York : risultato positivo per Nordstrom : Avanza il retailer del lusso statunitense , che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al ...

Il nuovo album di Adele in uscita entro il 2019? Dal gay bar a New York : “Ci sto lavorando” : La presenza della diva inglese a New York non è solo una gita di piacere: il nuovo album di Adele è attualmente in lavorazione e la cantante ci sta lavorando proprio nella Grande Mela. Si tratta del primo disco dal 2015, quando uscì il best seller 25 che balzò istantaneamente ai vertici delle classifiche permettendole di rompere una serie di record. Seguì un tour internazionale, di cui furono cancellate alcune date per via dei problemi di ...

Il visionario ingegnere svizzero che cambiò il volto di New York : "Il George Washington Bridge sul fiume Hudson è il più bel ponte del mondo", scrisse in Quando le cattedrali erano bianche Link esterno , del 1937. "Fatto di cavi e travi d'acciaio, splende all'...

Stabile la Borsa di New York : Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia , riportando una variazione pari a +0,06% sul Dow Jones ; rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 2.798,36 ...

Prevalgono le vendite a New York : Sessione debole per il listino USA , che scambia con un calo dello 0,22% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, l' S&P-500 , che retrocede dello 0,29% a 2.792 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 , -...

New York : netto calo registrato da Cvs Health : Si muove in profondo rosso Cvs Health , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,68% sui valori precedenti. L'andamento di Cvs Health nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una ...