NELKE & THE LEGENDARY ALCHEMISTS arriva il 29 Marzo

gamerbrain

(Di martedì 26 marzo 2019) KOEI TECMO Europe è felice di annunciare che; the: Ateliers of the New World sarà disponibile in Italia il 29per PlayStation 4, Nintendo Switch, e in versione solo digitale su PC tramite Steam.Per festeggiare il 20° anniversario della serie di Atelier, i fan sono invitati ad immergersi in una nuova esperienza di gameplay orientata a trasformare le sterili terre di Westwald in una prosperosa città.; the: Ateliers of the New World mette i giocatori nei panni divon Lestamm, una giovane nobildonna, che è sempre stata affascinata dall’antica leggenda del Sage of Granzweit: un racconto che riguarda il Granzweit Tree e che si dice conferisca un grande potere a coloro che lo scoprono. Dopo aver scoperto che il Granzweit Tree può essere trovato nelle terre ...

camillaviolet44 : RT @NintendoHall: Nelke & the Legendary Alchemists: pubblicati i nostri primi 49 minuti sul titolo dai Nintendo Switch europei https://t.co… - Twintelle_ARMS : RT @NintendoHall: Nelke & the Legendary Alchemists: pubblicati i nostri primi 49 minuti sul titolo dai Nintendo Switch europei https://t.co… - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Nelke & the Legendary Alchemists: pubblicati i nostri primi 49 minuti sul titolo dai Nintendo Switch europei https://t.co… -