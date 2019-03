NBA – Wade non si nasconde | “posso giocare altri 2-3 anni | ma ho deciso di ritirarmi a

NBA – L’omaggio fantastico degli Spurs a Dwyane Wade : regalate le maglie di Duncan - Parker e Ginobili [VIDEO] : I San Antonio Spurs hanno omaggiato Dwyane Wade nell’ultima sfida all’AT&T Center: regalate le maglie di Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili Ultima partita all’AT&T Center di San Antonio per Dwyane Wade. La stella di Miami, nella notte, ha aiutato a battere gli Spurs firmando 11 punti. La leggendaria carriera di ‘The Flash’, che terminerà in estate, è stata omaggiata dai San Antonio Spurs, tramite ...

NBA - Dwyane Wade e l'ultima gara a San Antonio : 'Un'icona di questo sport' : Stima e affetto reciproco, come raccontano le parole dell'allenatore degli Spurs: "È un'icona del nostro sport, non solo per quanto fatto in campo. Ha lottato puntando al successo in ogni caso, è ...

NBA - il tributo di Popovich e San Antonio a Dwyane Wade : un esempio di rara eleganza nello sport : 'Wade è una figura simbolo per questa Lega e questo sport, per l'intensità con cui ha giocato e con cui ha vissuto la sua carriera: ha sempre giocato per vincere, è sempre stato feroce nel suo ...

NBA - risultati. Nowitzki record : supera Wilt. Wade manda k.o. i Thunder : Dirk Nowitzki scrive l'ennesima pagina di storia Nba. Il tedesco supera Wilt Chamberlain e diventa il 6° miglior realizzatore di sempre. A rovinare la festa, però, arriva il successo dei Pelicans sui ...

NBA – Dwyane Wade migliore guardia della storia per tiri stoppati : superato Michael Jordan : Dwyane Wade è diventato la migliore guardia per tiri stoppati nella storia del basket NBA: superato Michael Jordan in questa speciale classifica Nella stagione del suo addio al basket, Dwyane Wade batte un importante record che impreziosisce la sua carriera. Grazie alle due stoppate effettuate nella notte contro gli Atlanta Hawks, Dwyane Wade è diventato la prima guardia della storia NBA per tiri stoppati. ‘Flash’ ha meso a segno 1052 ...

NBA - Dwyane Wade supera Michael Jordan per stoppate in carriera : Nella sua ultima stagione in NBA, Dwyane Wade prima del ritiro è riuscito a togliersi un'altra soddisfazione. Con quella ai danni di B.J. Johnson degli Atlanta Hawks, la leggenda dei Miami Heat è ...

NBA - risultati della notte : Phoenix sorprende Milwaukee - che duello Wade-Carter : Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 114-105 L'ultima partita di una lunga trasferta può sempre regalare sorprese. Lo hanno scoperto a loro spese i Milwaukee Bucks, che pur forti del miglior record della NBA ...

NBA – Wade stende gli Warriors sulla sirena - poi ringrazia… Kobe Bryant : “mi ha mostrato come si fa - è Mamba Mentality” : Dwyane Wade batte gli Warriors con un canestro pazzesco sulla sirena: la stella degli Heat ringrazia Kobe Bryant al termine della partita, sua fonte di ispirazione per il tiro che ha deciso il match Dwyane Wade si è preso le luci dei riflettori nell’ultima partita da avversario dei Golden State Warriors in carriera. Con pochi secondi sul cronometro del quarto quarto, ‘Flash’ ha deciso la gara con un tiro incredibile, ...

NBA : Wade allo scadere batte Golden State - LeBron trascina i Lakers : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - Quante emozioni nella notte NBA . In campo i due italiani: Marco ...

NBA - Dwyane Wade : 'Il mio canestro come quello di Kobe - un momento da ricordare' : Le reazioni social del mondo NBA Un momento che verrà ricordato a lungo, forse l'ultimo vero acuto di uno dei più grandi giocatori NBA degli ultimi 15 anni. Un canestro che non è certo passato ...

NBA risultati : LeBron rilancia i Lakers - Wade stende i Warriors : LeBron James e Dwyane Wade re della notte. Non è un viaggio nel tempo, ai quattro anni insieme a Miami, ma la coincidenza di una serata in cui i due immortali campioni mostrano ancora il loro talento. ...

NBA - il folle tiro di Wade che batte gli Warriors sulla sirena [VIDEO] : NBA, Wade ha deciso la gara tra Miami ed i Golden State Warriors con un tiro allo scadere che ha mandato in visibilio i tifosi NBA, Miami ha battuto nella notte gli Warriors 125-126 sul parquet di casa, al termine di un incontro pazzesco. Il finale sembra essere stato scritto da uno sceneggiatore molto esperto, esperto come colui il quale ha di fatto deciso la gara, vale a dire il ‘solito’ Wade, infinito. La guardia di Miami, ...

NBA - Dwyane Wade segna sulla sirena : Golden State perde allo scadere a Miami : Miami Heat-Golden State Warriors 126-125 La stava cercando ormai da tempo e alla fine ci ha messo lo zampino anche un po' la sorte. Dwyane Wade andava da settimane a caccia della partita in cui ...

All-Star Game NBA – Wade alza al tabellone - LeBron schiaccia : è l’ultimo alley-oop di sempre [VIDEO] : Wade alza un alley-oop per LeBron James durante la partita dell’All-Star Game NBA: ripetuta per l’ultima volta la giocata tanto ammirata ai tempi dei Miami Heat Dwyane Wade lo aveva promesso: “il mio unico obiettivo all’All-Star Game è alzare un alley-oop per LeBron”. Wade è uno che mantiene le promesse. Nella notte delle stelle, Wade e LeBron James hanno fatto tornare tutti i fan NBA indietro di qualche anno, ...