Nba | vittoria amara per Portland | stagione finita per Nurkic

Nba - rimonta incredibile dei Nets contro Sacramento : da -28 alla vittoria grazie ad un super Russell : NBA, che rimonta da parte dei Nets contro Sacramento: D’Angelo Russell ed il canestro di Rondae Hollis-Jefferson hanno condannato i Kings Nella notte NBA abbiamo assistito ad una fantastica rimonta dei Nets contro Sacramento, sconfitta che forse ha sancito l’addio ai playoff per i Kings data la contemporanea vittoria dei Clippers. Sacramento è stata addirittura sopra di 28 lunghezze durante l’incontro, prima di perdere di ...

Nba 2019 - i risultati della notte (17 marzo) : San Antonio inarrestabile - ottava vittoria consecutiva! Golden State travolge OKC : Sette partite in programma nella notte NBA. Nella sfida più attesa Golden State ha travolto Oklahoma City confermando la prima posizione e un ritrovato livello decisamente elevato di gioco. Fondamentale anche il successo degli Spurs su una diretta avversaria come Portland, importante poi la vittoria di Denver nella delicata sfida con Indiana. Prosegue il momento di straordinaria condizione dei San Antonio Spurs che infilano l’ottava ...

Nba - Gallinari guida la rimonta dei Clippers - settima vittoria in fila per Belinelli : L.A. Clippers-Chicago Bulls 128-121 Se c'è una qualità che hanno questi L.A. Clippers, è che difficilmente si fanno battere da squadre nettamente inferiori a loro. La gara contro i Chicago Bulls ha ...

Risultati Nba – Che Warriors contro Houston! Hawks - Wizards e Thunder portano a casa la vittoria : Thompson, Cousins e Curry battono i Rockets: ko anche per Nets, Suns e Pistons Sono stati sei i match andati in scena nella notte sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Tra questi da segnalare tra tutti la sfida tra Rockets e Golden State. Dopo ben nove vittorie consecutive, Houston capitola di fronte ai Warriors, che privati di Kevin Duran, mettono in mostra i muscoli grazie ai canestri di Klay Thompson (30 ...

Risultati Nba – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

Nba 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trascinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

Nba – Spurs in striscia positiva - ma coach Popovich abbassa i toni : “vittoria contro i Bucks? Loro solo più stanchi” : Spurs in striscia positiva di 5 successi consecutivi, ma dopo la vittoria contro i Bucks coach Popovic abbassa i toni: Milwaukee arrivata troppo stanca dopo il back to back secondo coach ‘Pop’ Dopo l’addio di Kawhi Leonard e Tony Parker, per i San Antonio Spurs sembrava dovesse essere finalmente arrivata la stagione di transizione, nella quale si sarebbe dato spazio ai primi movimenti per costruire il futuro degli ...

Basket : Nba. Vittoria interna di San Antonio - 16 punti di Belinelli : Vittoria di San Antonio nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo dell'AT&T Center, gli Spurs superano Milwaukee Bucks

Nba - risultati della notte : Houston settima vittoria in fila - Toronto passa a New Orleans : Houston Rockets-Philadelphia 76ers 107-91 Gli Houston Rockets sono tornati e non hanno intenzione di fermarsi. Il modo in cui hanno imposto la propria superiorità nei confronti dei Philadelphia 76ers, ...

Nba - Gordon Hayward è tornato : dopo i 30 contro gli Warriors - canestro della vittoria sui Kings [VIDEO] : Se Gordon Hayward proseguirà nella crescita mostrata nelle ultime settimane, saranno guai per le avversarie dei Celtics ad Est Gordon Hayward sembra essere tornato sui suoi livelli ‘pre-infortunio’. I tifosi dei Celtics faranno i dovuti scongiuri, ma due indizi sembrano fare una prova. Nelle ultime due gare di Boston, la guardia ex Jazz ha dato sfoggio di tutte le sue immense qualità. Dapprima contro gli Warriors ha giocato una ...

Nba - Atlanta-San Antonio 104-111 : quarta vittoria in fila per gli Spurs - Belinelli 5 : Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 104-111 Il ritorno a casa ha fatto davvero bene ai San Antonio Spurs, che ora sembrano aver ritrovato convinzione anche in trasferta. Dopo i tre successi casalinghi ...

Nba 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

Risultati Nba – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

