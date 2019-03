Nba | Portland vola ai playoff ma è sotto shock per l' infortunio di Nurkic

Nba - Portland ai playoff senza Nurkic : perdita pesantissima - ma le alternative non mancano : Jusuf Nurkic non prenderà parte ai playoff NBA con Portland, ma tre ottimi giocatori sono pronti a dividersi i minuti nel ruolo di centro Jusuf Nurkic sarà costretto a saltare la parte finale della stagione a causa di un infortunio molto serio. Una perdita pesantissima per Portland in entrambe le fasi del gioco. Offensivamente il bosniaco lavora alla perfezione da rollante nei giochi a due con Lillard, mentre difensivamente è una garanzia ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si decide solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry con ...

Nba : San Antonio fa otto in fila - Portland perde la gara e McCollum per infortunio : San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 108-103 Gli Spurs sembravano finiti, reduci da un "Rodeo trip" costellato quasi esclusivamente di sconfitte. E invece per l'ennesima volta la squadra di Gregg ...

Risultati Nba – Golden State non dà scampo a Oklahoma - San Antonio stende Portland : bene Wizards e Dallas : Steph Curry trascina Golden State al successo sul parquet dei Thunders, quaranta punti per Beal e Booker nei successi di Washington e Phoenix Secondo successo consecutivo per Golden State, che superano agevolmente a domicilio Oklahoma, affidandosi ad un super Curry. Il play degli Warriors non tradisce e piazza 33 punti e 7 assist, un bottino che permette alla capolista della Western Conference di superare 88-110 i propri avversari, al ...

Nba - i risultati della notte : Rockets in orbita con 41 di Harden ma Portland risponde : Houston Rockets-Phoenix Suns 108-102 Senza Chris Paul tenuto a riposo in quella che si pensava potesse essere una partita tutto sommato agevole, gli Houston Rockets hanno bisogno del miglior James ...

Nba - Gallinari a riposo contro Portland - Clippers a picco; San Antonio vince la 6in fila : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 105-112 E proprio quando sembrava che un disastroso Rodeo Trip " 6 sconfitte su 7 trasferte lontano dal Texas " potesse mettere in pericolo la striscia di ...

Nba - Portland-OKC 121-129 OT : Westbrook vince il duello con Lillard - successo Thunder : Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 121-129 OT Se c'è una costante quando si incontrano Blazers e Thunder è che la partita non sarà mai noiosa. L'altra costante, almeno in questa stagione, è ...

Nba - OKC corsara a Portland dopo l'overtime. Milwaukee travolge Indiana : ROMA - In campo solo quattro squadre nella notte NBA : Milwaukee contro Indiana e Portland contro Oklahoma City . Quella dei Bucks è una passeggiata di salute: i Pacers vengono schiacciati dalla ...