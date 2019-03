Nba | Orlando supera Philadelphia | Portland vince ma Nurkic ko

Nba 2019 - i risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si decide solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry con ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 marzo) : Portland vince ma perde Nurkic - Orlando domina con Philadelphia. Booker fa 59 - ma vince Utah : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si è decisa solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine vincono i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth Curry ...

Risultati Nba – Spettacolo tra Portland e Brooklyn - bene Memphis e Orlando : un pazzesco Booker non basta ai Suns : I 59 punti di Booker non bastano ai Suns per avere la meglio su Utah, Memphis e Orlando sorridono invece contro Oklahoma e Philadelphia. Vittoria anche per Portland Spettacolo nella notte NBA, in particolare nel match tra Portland e Brooklyn che regala emozioni a non finire. Il risultato sorride ai Blazers, che si impongono con il punteggio di 148-144 al termine di un extra-time davvero esaltante. Nurkic e Lillard trascinano i padroni di ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 marzo) : Portland vince al supplementare - Orlando domina con Philadelphia. Booker ne segna 59 - ma non basta : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida entusiasmante tra Portland e Brooklyn, che si è decisa solamente dopo due tempi supplementari. Alla fine fanno festa i Trail Blazers, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, superando i Nets per 148-144. Per Portland chiudono in doppia doppia sia Jusuf Nurkic (32 punti e 16 rimbalzi) sia Damian Lillard (31 punti e 12 assist), ma fondamentale anche il contributo dalla panchina di Seth ...

Nba – Brutte notizie per gli Orlando Magic : Markelle Fultz out fino a fine stagione : Complicato il ritorno in campo di Markelle Fultz in stagione: il coach dei Magic, Steve Clifford, nutre poche speranze di vedere l’ex Sixers in campo quest’anno Il problema alla spalla che affligge Markelle Fultz dal suo ingresso in NBA non sembra dargli tregua. L’ex talento dei Sixers, scambiato con i Magic alle soglie della trade deadline, potrebbe essere costretto a restare fuori fino al termine della stagione poichè ...

Nba - Miami si arrende a Houston e ai 58 punti di Harden. Orlando batte Golden State : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - I Golden State Warriors cadono ancora: dopo la sconfitta con i Miami ...

Nba : Golden State perde anche a Orlando - ma Denver non ne approfitta : Orlando Magic-Golden State Warriors 103-96 perdere in trasferta, in back-to-back, dopo la delusione del canestro subito sulla sirena, rinunciando all'MVP delle ultime due finali NBA e contro una ...

Risultati Nba del 25 febbraio : KO per Gallinari e Belinelli - successo per Orlando : Nottata sfortunata in Nba per i due italiani impegnati fuori casa nelle partite del 25 febbraio: i Clippers di Danilo Gallinari crollano a Denver contro i Nuggets, che infliggono ai californiani un margine di quasi 30 punti. Niente da fare anche per gli Spurs di Marco Belinelli che trovano i Knicks più preparati del solito a difendere il Madison Square Garden. Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 123-96 I Nuggets sono al momento irraggiungibili ...

Risultati Nba – Knicks superlativi contro San Antonio - Denver non lascia scampo ai Clippers : Raptors ko con Orlando : Poche gare nella notte NBA, che registra la sconfitta degli Spurs al cospetto dei Knicks e le affermazioni di Denver e Orlando contro Clippers e Raptors Calendario scarno ma non ricco di fascino nella notte NBA, che regala emozioni e spettacolo nei tre match disputati. Si parte con l’imperiosa vittoria di New York al cospetto di San Antonio, costretta ad inchinarsi allo strapotere dei propri avversari. I Knicks si impongono 130-118, ...

Nba Sundays - i Raptors al cospetto di Orlando all’Air Canada Center : Kyle Lowry pronto alla sfida : L’All-Star dei Toronto Raptors Kyle Lowry si è espresso anche sui candidati al premio di MPV della stagione L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Toronto Raptors ospitare gli Orlando Magic all’Air Canada Center, con diretta domenica 24 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Con la seconda parte della stagione NBA cominciata da poco, ...

Nba – Kuzma - che personalità : “preferisco essere criticato ai Lakers che passare inosservato a Orlando” : Kyle Kuzma risponde alle critiche con personalità: il giovane talento dei Lakers dimostra di non sentire la pressione, spiega anzi di preferire condizioni difficili piuttosto che l’anonimato Kyle Kuzma è uno dei giovani Lakers che ha fatto meglio in stagione. La 27ª scelta al Draft 2017 ha messo insieme 19.1 punti e 5.6 rimbalzi in stagione, risultando spesso uno dei giocatori fondamentali nello scacchiere di coach Walton, nonostante i ...

Nba - Orlando presenta Markelle Fultz e predica pazienza : 'Faremo le cose nel modo giusto' : La parola chiave della nuova vita di Markelle Fultz è solo una: pazienza. Perché dopo un anno e mezzo in cui la confusione è stata più o meno l'unica cosa che ha conosciuto, l'ultima cosa di cui ha ...

Basket - Nba : New Orleans ferma la corsa di Oklahoma - cinque di fila per Orlando : WASHINGTON - Oklahoma rallenta la rincorsa al secondo posto della Western Conference. I Thunder, 37-20,, nel giorno dell'annuncio dell'ingresso nel roster di Markieff Morris, cedono 131-122 in casa ...

Nba - Westbrook non basta a OKC : vince New Orleans. Ok Orlando e New York : ROMA - L' NBA si prende una settimana di vacanza, parte l' All -Star Weekend . Nella notte prima del fine settimana delle stelle di Charlotte, si sono giocate solo tre partite: Oklahoma City perde ...