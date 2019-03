NBA | l’orgoglio sopra ogni cosa | fallo sistematico dei Jazz per evitare i 60 punti di

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Booker ad un passo dal mettere a segno 60contro i, i quali però si sono opposti con decisione a tale ipotesi Nel mondo NBA l’orgoglio è alla base del “sistema”. Nessuno intende farsi deridere o mettere i piedi in testa, né tantomeno una squadra vuole balzare sulle prime pagine dei giornali a causa di un record messo a segno da parte di un avversario. Ieri notte c’è stato un caso emblematico, con Booker ad un passo dai 60messi a segno contro i, i quali però hanno fatto di tutto affinchè ciò non accadesse. In vantaggio di 33infatti, hanno evitato che Booker potesse segnare andando a commettere unintenzionale a rimbalzo su un altro giocatore dei Suns, mandandolo dunque in lunetta e tenendo poi il pallone sino alla conclusione della gara. Incredibile ma vero, ecco il video dell’accaduto.Thereally ...

