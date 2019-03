NBA | Harden vs Antetokounmpo | la sfida per l' MVP si decide su Sky Sport

NBA : Gallinari ok - Harden travolge Spurs di Belinelli. Lakers - addio playoff : Notte dolceamara per gli azzurri impegnati in Nba. Sorride Danilo Gallinari, che trascina i Clippers al successo in casa di Cleveland , cedono invece gli Spurs di Marco Belinelli . Il 'Gallo' firma 27 ...

NBA.Gallinari e Clippers ok - Harden Show contro Spurs Belinelli : Un grande Danilo Gallinari, un sontuoso James Harden che si abbatte sugli Spurs di Marco Belinelli e i Lakers di LeBron James

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trascinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

Basket - NBA : San Antonio ferma la corsa - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Dopo nove vittorie consecutive si ferma la rincorsa di San Antonio verso i piani alti della Western Conference. All'AT&T Center gli Spurs, 42-30, si fanno sorprendere 110-105 dai Miami ...

NBA risultati : Harden mostro da 57 punti - Toronto manda in crisi Okc : Prova di forza dei Raptors, che si prendono il parquet dei Thunder grazie ai 33 punti di Pascal Siakam e ai colpi decisivi di Kawhi Leonard nel supplementare. Inutili i 42 punti di Russell Westbrook ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

NBA - James Harden 'ubriaca' Kent Bazemore - e lui sui social... : Nella gara che lo ha visto aggiungere gli Atlanta Hawks " l'unica squadra che gli mancava tra quelle a cui quest'anno ha rifilato almeno 30 punti, aveva chiuso a quota 28 nell'unico precedente, a fine ...

NBA - brillano Curry e Harden - : Sei le gare di regular season NBA disputate nella notte. Grazie a 36 punti di Curry, Golden State si sbarazza di Minnesota, 117-107,. Sorride anche Houston: 121-105 ai danni di Atlanta con 31 punti di ...