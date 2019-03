Nazionale | l' Italia di Mancini piace Tutto esaurito anche al Tardini

Nazionale - il segreto della 'Giovane Italia' di Mancini si chiamano Di Biagio e Viscidi : Secondo Di Biagio, non è tanto la Nazionale maggiore a trascinare il movimento calcistico italiano verso l' alto, quanto le giovanili che dal basso spingono la selezione di Mancini. La verità sta nel ...

Italia-Liechtenstein - Mancini : 'I gol arriveranno. CR7 ko in Nazionale? Cose che capitano' : Un impegno da non sottovalutare quello dell' Italia , chiamata a dare seguito contro il Liechtenstein alla bella vittoria ottenuta con la Finlandia nella prima giornata del girone J di qualificazione ...

Calcio - Nazionale Under 21 : l’Italia di Di Biagio migliora dal punto di vista del gioco ma continua il digiuno di vittorie : Si è chiusa con un bilancio di due pareggi per l’Italia l’ultima finestra di amichevoli preparatorie in vista dell’appuntamento più importante del biennio, il Campionato Europeo Under 21 casalingo in programma dal 16 al 30 giugno. La selezione tricolore ha così prolungato la striscia negativa di quattro partite consecutive senza vittorie e a questo punto si presenterà alla partita d’apertura della rassegna continentale ...

Nazionale italiana - visita all’Ospedale dei Bambini di Parma : Questa mattina una delegazione della Nazionale guidata dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal Ct Roberto Mancini, ha fatto visita all’Ospedale dei Bambini di Parma rispondendo all’invito dell’Associazione Giocamico Onlus. Gli Azzurri hanno incontrato i Bambini ricoverati nei reparti dell’ospedale, consegnando alcuni doni e intrattenendosi per circa un’ora con i bimbi, le loro famiglie e il personale ...

Paolo Rossi promuove l’Italia di Mancini : “ha davvero rinnovato la nostra Nazionale” : Paolo Rossi ha avuto belle parole per la Nazionale di Roberto Mancini alle prese con le qualificazioni ad Euro 2020, tanti giovani e qualità al potere “Mancini ha rinnovato davvero questa Nazionale, c’era la necessità di un corso nuovo dopo la mancata qualificazione mondiale. C’e’ una generazione nuova che ci fa ben sperare“. promuove il nuovo corso avviato dal ct Mancini il campione del mondo a Spagna ...

Nazionale - Gravina invita gli “eroi di San Donato” Rami e Adam per la prossima gara dell’Italia : Rami e Adam sono stati invitati dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ad una gara della Nazionale italiana “Idea di invitare Rami e Adam (che telefonando dal bus sequestrato a San Donato Milanese hanno dato l’allarme) a vedere una partita della Nazionale? Magari, sarà per noi un grandissimo piacere. Hanno dimostrato così tanto coraggio diventando dei piccoli eroi, è giusto siano al fianco dei nostri ragazzi ...

Lunedì nero per il trasporto aereo - sciopero Nazionale : 95 voli Alitalia cancellati : Lunedì nero per il trasporto aereo. Domani 25 marzo saranno cancellati 95 sui 550 dei voli Alitalia durante le 4 ore, dalle 10 alle 14, di sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Alitalia ha previsto un piano straordinario che prevede per tutti i passeggeri la riprotezione nella stessa giornata.Lo sciopero del trasporto aereo riguarderà sia le tratte nazionali sia internazionali, garantite invece quelle ...

Bernardeschi - l’erede di Insigne in Nazionale : è lui il nuovo 10 dell’Italia : Bernardeschi – Federico Bernardeschi nuovo ‘numero deci’ della Nazionale italiana. Ieri sera nel match tra Italia e Findalndia, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei, il talento della Juventus, anche a causa dell’assenza del napoletano per infortunio, ha indossato la pesante maglietta che ogni giocatore vorrebbe avere. A comunicare la scelta è stata la Nazionale attraverso i suoi canali ufficiali. Leggi ...

Mancini carica gli Azzurri in vista di Italia-Liechtenstein - il messaggio social del Ct della Nazionale : Roberto Mancini ed il suo messaggio social prima della sfida valida per la qualificazione a Euro2020 contro il Liechtenstein Dopo la vittoria contro la Finlandia per 2-0, gli Azzurri si preparano alla sfida di martedì 26 marzo contro il Liechtenstein, valida per la qualificazione a Euro2020. Roberto Mancini, a seguito delle sue dichiarazioni sul match alla Dacia Arena, scrive sui social. “Una vittoria non scontata. – si legge ...

Qualificazioni europei 2020 : Italia Finlandia 2-0 : segna Kean al debutto. Ottimo esordio per la Nazionale - : La nazionale allenata da Mancini ha vinto nella prima gara delle Qualificazioni per Euro 2020. Al Friuli di Udine il primo gol di Barella, poi il raddoppio dell'attaccante della Juve, all'esordio da ...

Italia - Zaniolo : «L'esordio in Nazionale è un sogno. Mercato? Non ci penso» : UDINE - Nicolò Zaniolo ha raggiunto il suo sogno di quando era bambino: esordire con la maglia della Nazionale . Roberto Mancini lo ha mandato in campo nel finale della sfida contro la Finlandia , ...