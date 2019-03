ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Laè stata costretta a cancellare all’ultimo lastoricadiperché non ci sonodellagiusta. La “spacewalk” era prevista per venerdì 29 marzo: le astronaute Anne McClain e Christina Koch avrebbero dovuto lasciare la Stazioneinternazionale per circa sette ore, in una missione supportata da terra da un’altra donna, Kristen Facciol. Purtroppo però l’Agenziastatunitense non aveva piùadatte a loro: McClain e Koch avrebbero bisogno di una “medium” per la parte superiore del corpo, ma al momento è disponibile solo una tuta con tali caratteristiche. La indosserà Koch, che entrerà in azione con il collega Nick Hague. Così, i responsabili della missione della Stazione“hanno deciso di riassegnare i compiti, a causa, in parte, della disponibilità dellespaziali ...

Cascavel47 : Nasa, salta la prima passeggiata spaziale di sole donne: “Mancano le tute di taglia ‘M'”. Sui social si scatena l’i… - FQMagazineit : Nasa, salta la prima passeggiata spaziale di sole donne: “Mancano le tute di taglia ‘M'”. Sui social si scatena l’i… - Noovyis : Un nuovo post (Nasa, salta la prima passeggiata spaziale di sole donne: “Mancano le tute di taglia ‘M'”. Sui social… -