Nas in ospedale Serra San Bruno | carenze

Il bimbo sta Nascendo - mamma e papà corrono in ospedale : fanno un incidente e il neonato muore : Jessica, 20 anni, e suo marito Justin, 23, non vedevano l'ora di diventare una famiglia. Martedì sono rimasti coinvolti in un incidente mentre stavano andando all'ospedale di Sulphur Springs, in Texas, quando l'uomo ha tentato di evitare un grosso ramo sulla carreggiata. Hanno fatto giusto in tempo a conoscere il loro piccolo, poi deceduto per le ferite.Continua a leggere