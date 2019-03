Nardi-Ballard | emergono nuovi ed inquientanti dettagli sulla loro morte sul Nanga Parbat

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Dalle testimonianze dei ricercatorialtridi Danielee Tomsul: l’intervista ad Alex Txikon Alex Txikon, che conosce bene il Nagae conosceva anche Danielee Tom, ha svelato particolari ineditidei sue alpinisti sul. A ‘Marca’, il basco ha rivelato: “con Daniele siamo stati alnel 2016. Un’esperienza non finita bene. Mi sono sentito colpevole. Se avessi saputo risolvere le cose altrimenti. Questo rimpianto lo porterò con me per il resto della vita. Fossi riuscito a gestire la sua convivenza con Simone Moro, chissà ora Daniele sarebbe ancora vivo”.Sulle ricerche incessanti per trovare vivi Danielee Tom, poi Txikon ha raccontato: “non abbiamo dormito per tre giorni, badando di notte a continuare a osservare la parete per vedere ...

pick_and_roll_ : RT @Lunanotizie: Dedicato a Nardi e Ballard il sesto oro di Simone Origone - - TizianoVuerich : Txikon su Nardi e Ballard: non era la tenda, sono morti per ipotermia, forse un loro segnale luminoso - Lavorazienda : Txikon su Nardi e Ballard: non era la tenda, sono morti per ipotermia, forse un loro segnale luminoso -