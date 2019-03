Nardi-Ballard | emergono inquietanti dettagli sulla loro morte sul Nanga Parbat | “hanno

Nardi-Ballard - emergono nuovi ed inquientanti dettagli sulla loro morte sul Nanga Parbat : “hanno cercato aiuto con segnali di luce” : Dalle testimonianze dei ricercatori emergono altri dettagli sulla morte di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat: l’intervista ad Alex Txikon Alex Txikon, che conosce bene il Naga Parbat e conosceva anche Daniele Nardi e Tom Ballard, ha svelato particolari inediti sulla morte dei sue alpinisti sul Nanga Parbat. A ‘Marca’, il basco ha rivelato: “con Daniele siamo stati al Nanga Parbat nel 2016. Un’esperienza ...

Daniele Nardi-Tom Ballard - un mese dopo : oltre lo sperone : Alpinisti da tutto il mondo si preparano ad alzare lo sguardo verso i giganti di Himalaya, Karakorum e Kashmir, ad affollarne le pendici. Letteralmente. Il contrasto con la solitudine di Nardi e ...

Sul Nanga Parbat - una targa in onore di Daniele Nardi e Tom Ballard : A distanza di quasi un mese dal ritrovamento dei corpi dei due alpinisti, Daniele Nardi e Tom Ballard, che dal 24 febbraio vennero dati per dispersi sul Nanga Parbat, in Pakistan, i loro amici e colleghi, hanno voluto ricordarli, depositando, sulla roccia del campo base, una placca di latta. A depositare la targa in loro memoria, infatti, sono stati, Txikon e il collega Ignacio De Zuloaga, colui che aveva pilotato i droni alla ricerca dei suoi ...

Il K2 di Txikon - il fallimento di successo dell'alpinista che ha provato a salvare Nardi e Ballard : Alex Txikon ha rinunciato al sogno di mettere a segno la prima invernale del K2. Per quest'anno almeno. Con la primavera astronomica ormai alle porte, l'ultimo tentativo utile è fallito a causa del ...

Alpinismo - i corpi di Nardi e Ballard giacciono ancora sul Nanga Parbat : Simone Moro si offre per recuperarli : Il noto alpinista italiano si è offerto per recuperare i corpi di Tom Ballard e Daniele Nardi, morti sul Nanga Parbat durante la scalata Simone Moro, uno dei più noti alpinisti a livello internazionale, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Moro è in contatto con Alex Txikon, che ha guidato i soccorsi durante le operazioni di ricerca di Nardi e Ballard. Per ora quella di Moro ...

Daniele Nardi e Tom Ballard - le famiglie dicono no al recupero dei corpi : Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti nel tentativo di scalare il Nanga Parbat, la nona montagna al mondo per estensione (8 mila metri), passando per lo sperone Mummery che non è stato mai scalato a causa dei pericoli che esso contiene, come le frequenti valanghe e il clima abbondantemente sotto lo 0 nella stagione invernale. Dei due alpinisti si erano perse le tracce il 24 febbraio. Grazie al potente telescopio dello scalatore basco Alex ...

Nardi-Ballard - Reinhold Messner : “Il recupero corpi? Dopo non essere riusciti a convincerli a non andare dove l’uomo non dovrebbe - devono decidere i familiari” : Reinhold Messner il Nanga Parbat lo conosce bene. E conosce bene anche lo sperone Mummery, la via che Daniele Nardi e Tom Ballar stavano cercando di scalare quando, si presume per un incidente, sono rimasti uccisi. Reinhold, da quella via impossibile, è sceso nel 1970 insieme al fratello Gunther e proprio lì Gunther ha perso la vita. Il corpo del giovane Messner è stato ritrovato solo 30 anni Dopo. Oggi, il grande alpinista parla a Corriere ...

Nanga Parbat - Simone Moro si propone per recuperare i corpi di Nardi e Ballard ma le famiglie si oppongono : “restino lì com’era loro volontà” : “Confrontandomi con chi era impegnato mi sono fatto l’idea che sia tecnicamente fattibile e quindi mi sto preparando per farmi trovare pronto nell’eventualità che si decida di procedere“. Simone Moro, uno dei più noti alpinisti a livello internazionale, si è offerto di tentare il recupero dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard, morti sul Nanga Parbat. Moro – come spiega il Corriere del Trentino – e’ in ...

Nanga Parbat - recuperare i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard è “possibile” ma “pericoloso” : Dopo l’individuazione di due sagome sulla neve del Nanga Parbat, è stata confermata la morte dell’italiano Daniele Nardi, 42 anni, e del britannico Tom Ballard, 30. I due avevano iniziato la scalata alla nona montagna più alta del mondo (8.126 metri) il 22 febbraio ma dal 24 febbraio non vi erano stati più contatti. I tentativi di salvataggio sono stati ritardati a causa delle avverse condizioni meteo ma anche delle tensioni tra Pakistan e ...

Nanga Parbat - morte di Daniele Nardi e Tom Ballard : il ricordo di alpinisti e amici : “Mi sono venuti in mente molti ricordi di quando abbiamo scalato insieme. Soprattutto ho pensato alla spedizione invernale del 2015-16. Ma ancora piu’ a quella dell’anno prima. A marzo del 2015 siamo arrivati vicinissimi alla cima del Nanga, noi insieme a Muhammad Ali’. Se quell’anno ce l’avessimo fatta, forse non sarebbe successo niente: ne’ la salita dell’anno dopo, ne’ staremmo dove siamo ...

Lo scalatore basco Alex Txikon : «Così abbiamo trovato Nardi e Ballard» : «Li abbiamo visti molto chiaramente, intorno ai 6000 metri. Eravamo in 12 al campo base e tutti abbiamo certificato che Tom e Daniele stavano mettendo le corde fisse». Alex Txikon è un alpinista di fama mondiale. basco di origine sta per tentare l’ascesa invernale al K2, è stato lui a individuare i corpi di Tom Ballard e Daniele Nardi sul Nanga Parbat. È stato lui a chiudere la più tragica delle ...