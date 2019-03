Napoli | scoperta la frode fiscale del lavoro interinale | dieci arresti | sigilli a ville a

ilmattino

(Di martedì 26 marzo 2019) Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, coordinato dalla Procura, ha scoperto una maxida oltre 70 milioni di euro ed eseguito 10 misure cautelari...

alelomi : RT @GammaDonna_: Il #30marzo saremo a #Napoli per 1°incontro pubblico delle neonate #LeContemporanee: 'La scoperta dell'#Europa ????: le #don… - daniela_maurizi : RT @GammaDonna_: Il #30marzo saremo a #Napoli per 1°incontro pubblico delle neonate #LeContemporanee: 'La scoperta dell'#Europa ????: le #don… - _womenrule_ : RT @GammaDonna_: Il #30marzo saremo a #Napoli per 1°incontro pubblico delle neonate #LeContemporanee: 'La scoperta dell'#Europa ????: le #don… -