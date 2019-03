Napoli | Insigne si allena in gruppo Niente partitella per Fabian Ruiz

Napoli - Insigne e Fabian Ruiz sono tornati in gruppo : Riportiamo il report dell’allenamento di oggi (martedì 26 marzo) pubblicato sul sito ufficiale del Napoli. Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro Tecnico. La notizia è che si sono allenati in gruppo sia Insigne (reduce dall’infortunio di Salisburgo) sia Fabian Ruiz (reduce dall’influenza con ricovero ospedaliero) Gli azzurri, dopo aver lavorato nella settimana della sosta per le Nazionali, preparano il ...

Roma-Napoli - probabili formazioni : dovrebbero essere indisponibili De Rossi ed Insigne : Roma-Napoli è una partita di fondamentale importanza soprattutto per i padroni di casa che sono in ritardo in classifica rispetto alle prime quattro posizioni, vale a dire quelle che garantiscono la qualificazione alla pRossima edizione della Champions League. I capitolini sono infatti quinti ed hanno 4 punti di distacco nei confronti del Milan, che al momento occupa la quarta piazza, e potrebbero essere anche scavalcati dalla Lazio che li segue ...

Roma-Napoli : partenopei senza Insigne - Zielinski - Albiol e Chiriches : Roma-Napoli si giocherà allo stadio Olimpico, dopo la sosta per il doppio impegno europeo della Nazionale contro Finlandia e Liechtenstein, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00 del giorno 31 marzo. Roma-Napoli sarà trasmessa su Sky Sport e in diretta streaming tramite Sky Go. Chi vorrà seguirla in diretta testuale potrà farlo grazie al sito diretta.it....Continua a leggere

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Napoli - Milik sicuro : “Mertens meriterebbe la fascia di capitano. Insigne? Mi salta addosso - ma non me ne accorgo” : L’attaccante polacco ha parlato dei suoi compagni d’attacco nel Napoli, esprimendo parole d’elogio sia per Mertens che per Insigne Una stagione eccellente quella di Arek Milik, capace di mettere a segno già diciotto gol in tutte le competizioni grazie soprattutto ai propri compagni di reparto. LaPresse/Ciro Sarpa Gli assist di Mertens ed Insigne infatti sono oro per l’attaccante polacco che, intervistato ai ...

Napoli con i cerotti : da Albiol a Insigne - pericolo inglese : Non c'è mai stato, neanche a cercarlo, un momento così. Mai, negli anni della serie A, tra infortunati e convalescenti, il Napoli si è ritrovato con sei giocatori alle prese con malanni. Se si ...

Insigne jr difende Lorenzo : 'Ama Napoli - tornerà per l'Arsenal' : Buon sangue non mente. E in casa Insigne il Dna deve avere una particolare predisposizione per il gol. Lorenzo, il fratello più grande, è il capitano del Napoli nonché uno degli attaccanti italiani ...

Napoli-Udinese : i convocati e le probabili formazioni - assenti Insigne e Barak : Per il Napoli il campionato d'ora in poi avrà un valore diverso rispetto all'Europa League. La corsa europea è la priorità da qui al termine della stagione, per Ancelotti fallire un impegno così importante sarebbe una "macchia" nera sul proprio curriculum. Ma intanto il calendario pone di fronte ai partenopei un impegno di Serie A, domani alle ore 18 in casa contro l'Udinese. Una tappa necessaria per assicurarsi il secondo posto nella classifica ...

Infortunio Insigne - tegola Napoli : i tempi di recupero - out per la Nazionale : Infortunio Insigne – Appena rientrati da Salisburgo, Insigne, Chiriches e Diawara si sono sottoposti ad accertamenti. Insigne ha subìto una elongazione dell’adduttore destro. Per l’attaccante i tempi di recuperi sono stimati in 3 settimane. Per Chiriches distrazione di primo grado al bicipite della coscia sinistra. Anche per lui 3 settimane di stop. Diawara ha riportato una infrazione dell’osso navicolare del piede ...

