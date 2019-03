Napoli | auto senza ruote sui mattoni | preso il ladro di pneumatici

Gazzetta su Veretout : "C'è più di qualche indizio che autorizza a pensare che sarà un probabile acquisto del Napoli" : Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. Ci sono ormai molti indizi che lascerebbero pensare a Jordan Veretout come prossimo acquisto degli ...

Napoli - arrestato il narcos di CR7 : fermato con 14 chili di cocaina purissima in auto : Circa 14 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia a Napoli. Li stava trasportando un corriere partito con un'auto da San Giovanni a Teduccio, periferia occidentale della...

Napoli : San Giovanni Bosco senza pace - bucate ruote auto dei dipendenti : Ignoti hanno bucato le ruote delle auto di alcuni dipendenti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Lo rende noto la struttura commissariale da cui arriva la ferma condanna e vicinanza ai ...

Il Napoli più forte del suo autolesionismo : 4-2 all’Udinese : Amnesia di mezz’ora Il Napoli è più forte del suo autolesionismo. Ora bisogna resistere e rifiutare con fermezza l’etichetta di squadra pazza. Che non si addice alla formazione di Ancelotti che è invece nel corso della stagione si è mostrata solida e tosta ma stasera ha offerto mezz’ora minuti di buio: un’amnesia tra il 2-0 e il 2-2, fino ai primi minuti del secondo tempo, in cui l’Udinese di Nicola è parso il Real ...

Napoli - auto per il trasporto sangue utilizzate come taxi abusivi : Il servizio taxi parallelo funziona attraverso il passaparola. I numeri da chiamare in caso di bisogno passano attraverso WhatsApp dove si indica anche chi ha fornito l'informazione per evitare di ...

Napoli Salisburgo 3-0 - il risultato in diretta LIVE. Gol di Milik - Ruiz e autogol : Napoli-Salisburgo 3-0 LIVE 10' Milik, N,, 18' Fabian Ruiz, N,, 58' aut. Onguene, S, Napoli, 4-4-2,: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, 66' Diawara,...

Pagelle Napoli-Salisburgo 3-0 - Europa League 2019 : Milk - Ruiz ed un autogol mandano in paradiso Ancelotti : Il Napoli di Carlo Ancelotti liquida per 3-0 il Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio: allo stadio San Paolo la formazione partenopea chiude la pratica nel primo tempo con le marcature di Milik e Ruiz ed arrotonda nella ripresa con l’autogol del pessimo Onguene, e può guardare con fiducia alla sfida di ritorno in Austria di giovedì prossimo. Di seguito le Pagelle ...

Napoli-Salisburgo 3-0 diretta live - tris azzurro con un autogol! : 57′ – TERZA RETE DEL NAPOLI! Sul cross dalla sinistra di Mario Rui, goffo colpo di testa di Onguene che deposita il pallone nella propria parte. Partita chiusa. 50′ – Mertens si divora il tris: servito da Milik di testa in profondità, l’attaccante viene fermato in angolo dal portiere ospite. 47′ – Parte forte il Salisburgo: grande occasione per Dabbur, bravissimo Meret a respingere. 45′ ...

Agguato nella notte a Napoli : dieci colpi di pistola per rubare l'auto alla trans : Una transessuale napoletana é stata vittima di un tentativo di rapina da cui è riuscita a fuggire all'alba di stamane. La trans 40enne stava rincasando nel proprio appartamento su via Confalone, all'...

Napoli - l’arrivo dell’auto con il boss Di Lauro in Questura : l’esultanza e l’applauso degli agenti ripresi dall’alto : Il video, diffuso da Carabinieri e Polizia, mostra dall’alto l’arrivo alla Questura di Napoli dell’auto con a bordo il super latitante Marco Di Lauro arrestato in un’operazione interforze. Nel filmato si vede anche l’esultanza degli agenti nel momento in cui il boss scende dall’auto per entrare negli uffici della Questura L'articolo Napoli, l’arrivo dell’auto con il boss Di Lauro in Questura: ...

Napoli - beccati a rubare pneumatici da auto a Posillipo : arrestati due malviventi : Erano specializzati nei furti di pneumatici che mettevano a segno rapidamente e con kit appositi, i due napoletani arrestati dagli agenti del Commissariato Posillipo e del Commissariato San Ferdinando.