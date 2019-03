Napoli | arrestato Luigi Scavone per frode al Fisco | è il patron della Pallacanestro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) Presidente dell’Alma Trieste in corsa per i playoff scudetto del campionato di basket,dell’omonimo colosso del lavoro interinale, Alma spa, titolare di un team in MotoGp, la Pramac, nonché shareholder del gruppo Altea, ex poliziotto ed animatore di una lunga serie di iniziative di solidarietà. Ecco in pillole il ritratto di, l’imprenditore rampantecon l’accusa di essere a capo di un’associazione a delinquere capace di frodare 70 milioni di euro all’erario. Dieci arresti ordinati dal gip diValentina Gallo, tre in carcere e sette ai domiciliari, 27 indagati intorno a un meccanismo fraudolento che coinvolgeva 32 società.è statomentre preparava le valige per un imminente trasferta a Dubai e nel corso delle perquisizioni i finanzieri hanno trovato fascette di banconote ben pressate per un totale di circa 300mila euro. Probabilmente ...

