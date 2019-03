Must have del 2019 tra eleganza e sportività

ilfogliettone

(Di martedì 26 marzo 2019) Anche l’uomo vuole essere alla moda e seguire le ultime tendenze in fatto di fashion e di look. La cura dei dettagli e uno stile ricercato sia a lavoro che nella vita privata, un'attenzione che si fa sempre più strada e che è ormai entrata negli armadi di molti uomini. Non tutti sanno, per esempio, che il colore più in voga oggi e nei prossimi mesi è il marrone, che ha la capacità di adeguarsi alle caratteristiche dei capi di abbigliamento più diversi anche grazie alle sue molteplici sfumature.Terroso e caldo, il marrone mette a disposizione tanti spunti per dare vita a look di qualità, ma si presta anche a sperimentazioni azzardate e a combinazioni che possono risultare sorprendenti. Va evidenziato che in questo periodo, si assiste al ritorno degli anni ’90, non solo con show televisivi riesumati da quell’epoca, ma più in generale con riferimenti al clima culturale di un quarto di ...

