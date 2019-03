MotoGP | GP Argentina 2019 Marc Marquez | “Vogliamo lottare per la vittoria”

oasport

(Di martedì 26 marzo 2019) Secondo Gran Premio stagionale per quanto riguarda il Mondiale di: ci si sposta in Sudamerica, verso l’. A Rio Hondo si sfidano nuovamente Andrea Dovizioso, vincitore all’esordio in quel di Losail, e il campione in carica: l’iberico della Honda, in un comunicato della squadra giapponese, lancia la sfida alla Ducati.Queste le parole dell’iberico: “Abbiamo cominciato bene la stagione in Qatar lottando per la vittoria fino alla fine. Abbiamo lo stesso obiettivo in. L’obiettivo è portare a casa più punti possibili. Mi sono allenato in motocross e ho grande fiducia per questo gran premio”.Dopo un debutto non eccezionale pronto al riscatto Jorge Lorenzo: “Non è stato il debutto che volevo ma ho visto che la Honda ha un bel potenziale. Inpotremo migliorare ulteriormente il prototipo. Il ...

