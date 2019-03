MotoGP - FIM | arriva la sentenza sul caso Ducati | la ' pinna' è legale

MotoGP - la FIM conferma la vittoria di Dovizioso : spoiler regolare : sentenza FIM Ducati vittoria Dovizioso Qatar. A distanza di pochi giorni dall’udienza che si è tenuta a Ginevra, la Corte d’Appello FIM ha comunicato la sua decisione in merito al ricorso presentato contro la Ducati da KTM, Aprilia, Honda e Suzuki contro la Ducati. Le quattro scuderie si erano infatti unite sottolineando come ritenessero irregolare […] L'articolo MotoGp, la FIM conferma la vittoria di Dovizioso: spoiler ...

MotoGP – Caso Ducati : l’interrogatorio mette in difficoltà Aldridge - ma il direttore tecnico FIM conferma la sua approvazione : Aldridge messo in difficoltà nell’interrogatorio di ieri nell’udienza riguardante lo spoiler montato sulla Ducati in Qatar Si è tenuta ieri, a Ginevra, l’udienza legata al Caso spoiler, che ha creato polemiche e discordie nel primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Vittoria congelata per Andrea Dovizioso, che dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere cosa deciderà la Corte d’Appello FIM dopo il ...

MotoGP – Gp del Qatar - a rischio la vittoria di Dovizioso : la decisione demandata alla Fim di Ginevra : I 25 punti conquistati da Andrea Dovizioso con la vittoria del Gp del Qatar potrebbero essere tolti al pilota della Ducati a causa del reclamo di quattro team Il Gp del Qatar ‘continua’, nonostante ieri con la vittoria di Andrea Dovizioso sul traguardo del circuito di Losail si sia decretata la sua fine. È infatti proprio il trionfo del pilota della Ducati ad essere sotto la lente d’ingrandimento, a causa del deflettore ...