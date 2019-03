Mostro di Firenze | nuove scoperte 34 anni dopo e la cronistoria del più grande mistero

laragnatelanews

(Di martedì 26 marzo 2019)la riapertura del caso nel 2017, arrivano ora novità suldi. Si tratta di uno dei più grandi misteri italiani con otto duplici omicidi avvenuti tra il 1968 e il 1985 nella zona di, e che ha portato a condanne, assoluzioni e inchieste ancora in corso come nel caso di Giampiero Vigilanti. Ad oggi il responsabile o i responsabili dei delitti non sono stati trovati. I nomi di questocaso sono ben noti come i “Compagni di Merende”:Pietro Pacciani, deceduto prima del secondo processo, Mario Vgià condannato all’ergastolo per 4 degli 8 duplici omicidi, Giancarlo Lotti e Fernando Pucci sono stati processati quali autori materiali dei delitti.34dall’ultimo omicidio e 50m dal primo, è stato fatto un ritrovamento che potrebbe aiutare sensibilmente nelle indagini. Il quotidiano La Nazione ha pubblicato oggi una ...

