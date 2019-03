Mosca non invitata da Varsavia per gli 80 anni II guerra mondiale | Cremlino infuriato

Russiagate : “Trump assolto - non provata collusione con Mosca” : Donald Trump è stato "assolto" per il caso Russiagate, cioè nell’inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte di Mosca atte a condizionare la campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016, vinte proprio dall’attuale inquilino della Casa Bianca. Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr ha consegnato oggi al Congresso una lettera contenente le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il ...

Russiagate - Trump scagionato : “Non provata nessuna collusione con Mosca” : Il Ministro della Giustizia statunitense William Barr ha rivelato: "Il procuratore speciale non ha rinvenuto che la campagna di Trump, o qualcuno associato con questa, abbia cospirato o si sia coordinata con il governo russo".Continua a leggere

Russiagate : "Trump assolto - non provata collusione con Mosca" : Donald Trump è stato "assolto" per il caso Russiagate, cioè nell’inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte di Mosca atte a condizionare la campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016, vinte proprio dall’attuale inquilino della Casa Bianca. Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr ha consegnato oggi al Congresso una lettera contenente le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il ...

Russiagate - rapporto Mueller : Trump non ha cospirato con Mosca : Nessuna collusione fra la campagna elettorale di Donald Trump e la Russia. Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto collusione, come riportano i media americani. 'Il ...

Russiagate - rapporto Mueller : Trump non ha cospirato con Mosca : Nessuna collusione fra la campagna elettorale di Donald Trump e la Russia. Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, non ha rinvenuto collusione, come riportano i media americani....

Russiagate - Mueller : non provata collusione staff di Trump con Mosca : L'America è in attesa di conoscere nelle prossime ore “il bignamino” del Rapporto Mueller. Il ministro alla Giustizia William Barr ha presentato le prime conclusioni delle indagini: non ci sono prove che Trump abbia cospirato con la Russia, ma rimane irrisolta la questione dell’ostruzionismo alle indagini. Reato che, se confermato, può portare alla procedura di impeachment. Ora la palla passa al Congresso ...

L’Italia e le sue città come non le avete mai viste - dall’alto al crepuscolo : “Twilight Skylines” - le foto di Massimo Sestini dall’elicottero della Polizia in mostra a Mosca [GALLERY] : 1/10 Milano dall'alto al crepuscolo - © Massimo Sestini - Polizia di Stato ...

Basket - Eurolega 2019 - 25a giornata : Milano nella tana del CSKA Mosca - dove non vince dal 2010 : Era il 21 ottobre del 2010 quando la prima giornata dell’Eurolega 2010-2011 vide l’Olimpia Milano, allora Armani Jeans, vincere in casa del CSKA Mosca per 73-88. Fu la peggiore stagione europea dell’ex Armata Rossa da più di vent’anni a questa parte, con l’eliminazione già nella prima fase a gironi in base al format di allora, e curiosamente ad accompagnarla all’uscita dall’Europa fu proprio ...

Fico a Mosca : 'Non nascondo che ho vera passione per Dostoevskij' : Mosca, 4 mar., askanews, - 'Non le nascondo che ho una vera passione per Dostoevskij'. Così il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, in un'intervista rilasciata a Sergey Starzev, capo ...

Prima Internazionale - a 100 anni dalla conferenza di Mosca possiamo dirlo : il comunismo non c’è più : Era il 2 marzo del 1919. Esattamente cento anni fa. Un secolo da quando, in quel di Mosca, furono inaugurati i lavori del Congresso. Quale congresso? Quello che, da subito, venne definito così: conferenza Internazionale Comunista. Un nome chiaro e diretto, senza troppe perifrasi. Nelle successive giornate del suo svolgimento, vi avrebbero preso parte ben 52 delegati. Molti altri, in verità, non poterono materialmente pervenire a Mosca per via ...