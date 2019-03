Morte di Imane Fadil | anche i nuovi esami confermano | nessuna radioattività

Morte Imane Fadil - manca poco all’autopsia : “Prima la famiglia vedrà la salma” : Cresce l'attesa per l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, la modella 34enne, testimone chiave nel processo Ruby Ter, morta in circostanze misteriose il primo marzo scorso. L'analisi autoptica potrebbe cominciare già oggi, dopo che il fratello e il legale della famiglia della donna avranno visto la sua salma per il riconoscimento: "Vogliamo solo sapere la verità".Continua a leggere

Il complicato caso della Morte di Imane Fadil : tra avvelenamento - Lupus e misteri : Tutte le strade restano aperte e il caso sembra sempre più complesso. Martedì 26 marzo dovrebbe cominciare l’autopsia sul corpo di Imane Fadil, una delle testimoni chiave del caso Ruby Ter morta in circostanza misteriose il primo marzo. La famiglia della modella di origine marocchina ha nominato un nuovo legale, Mirko Mazzali, dopo che l’avvocato Paolo Sevesi ha lasciato l’incarico, che spiega: «La famiglia non ha tesi precostituite, vuole ...

Morte di Imane Fadil - slitta l'autopsia sul corpo della ragazza : Milano, 25 marzo 2019 - La famiglia di Imane Fadil , una delle testimoni chiave del caso Ruby morta in circostanza misteriose il primo marzo scorso, «non ha tesi precostituite, vuole sapere la verità ...

Non è l'arena - Vittorio Sgarbi e lo schifo di Marco Travaglio : 'Cosa ha osato dire sulla Morte di Imane Fadil' : Siamo a Non è l'arena , il programma di Massimo Giletti su La7. L'ultimo segmento di programmazione è dedicato al caso Imane Fadil , la morte della teste del caso Ruby avvenuta in circostanze ...

Non è l'arena - Vittorio Sgarbi e lo schifo di Marco Travaglio : "Cosa ha osato dire sulla Morte di Imane Fadil" : Siamo a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti su La7. L'ultimo segmento di programmazione è dedicato al caso Imane Fadil, la morte della teste del caso Ruby avvenuta in circostanze misteriose. Una morte che ha scatenato una vergognosa campagna contro Silvio Berlusconi. A cavalcarla, in prim

Morte Imane Fadil - lunedì l’autopsia sull’ex modella : L’autopsia sulla salma di Imane Fadil, testimone chiave nei processi Ruby, è in programma – salvo imprevisti – lunedì 25 marzo, a 24 giorni dalla Morte dell’ex modella. Un decesso, avvenuto l’1 marzo all’ospedale Humanitas di Rozzano, su cui non c’è ancora una spiegazione medica. L’esame autoptico sarà eseguito nell’istituto di medicina legale di Milano senza quelle precauzioni che sarebbero ...

Morte Imane Fadil - avvocato rinuncia : “Dissidi con famiglia - no alla caccia alle streghe” : La decisione di Paolo Sevesi è arrivata dopo i primi risultati negativi sulla radioattività sul corpo della ragazza. "alla fine vuole dire che in giro c’è un cattivo in meno” aveva detto ieri. Il legale ha sempre invitato alla prudenza rispetto all'ipotesi di un decesso per avvelenamento da metalli, ma alcune sue dichiarazioni non sono piaciute ai familiari della 34enne, morta in circostanze ancora tutte da chiarire.Continua a leggere

Si cerca la verità sulla Morte di Imane Fadil - ma il legale della famiglia lascia l’incarico : Visioni diverse con i parenti su come proseguire nell’iter giudiziario necessario per far luce sul decesso. Secondo le prime analisi non c’è evidenza di radioattività negli organi

Chi é Imane Fadil : causa Morte - biografia e rapporto con Berlusconi : Chi é Imane Fadil: causa morte, biografia e rapporto con Berlusconi Imane Fadil, la biografia Imane Fadil è scomparsa il primo marzo scorso ma solo il 18 marzo i primi esami hanno rivelato che ad ucciderla sarebbero stati degli “agenti tossici non reperibili in commercio”. In pratica, una delle testimoni principali del Caso Ruby con al centro Silvio Berlusconi potrebbe essere stata avvelenata. Gli inquirenti adesso si concentrano sulla ...

Morte Imane Fadil - esclusa presenza di sostanze radioattive : uccisa da una malattia rara : 1/28 Foto LaPresse ...

Morte di Imane Fadil - nessuna traccia di radioattività : Gli esami eseguiti sul corpo di Imane Fadil non sembrano aver risolto il mistero che circonda la sua Morte, avvenuta lo scorso 1° marzo all'ospedale Humanitas di Milano dopo oltre un mese di ricovero. I primi accertamenti disposti dalla Procura di Milano ha escluso la presenza di radioattività nel corpo della modella 34enne.Nella giornata di ieri sono stati prelevati dei campioni di reni e fegato che sono stati inviati ...

Imane Fadil - la verità sulla Morte : 'Nessuna traccia di radioattività' Un cattivo in meno : dalle prime analisi sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a una delle testimoni del processo Ruby non è emersa alcuna evidenza macroscopica di radioattività. È quanto riferiscono fonti ...

Il mistero sulla Morte di Imane Fadil dovrebbe chiudersi qui : Tutto era cominciato meno di una settimana fa con Imane Fadil, uno dei testimoni chiave del caso Ruby, morta in ospedale, l’autopsia non fatta, la procura di Milano che indagava e soprattutto la radioattività. Da quest’ultima passare al polonio è stato un attimo, così come posizionare in un tenebros