Moise Kean | Raiola | ' Juventus e Milan? Falso quanto scritto nelle scorse ore | che schifo'

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) È giallo attorno alle dichiarazioni di Minosu. Il procuratore dell'attaccante classe 2000 di proprietà della, ha voluto seccamente smentire le dichiarazioni a lui attribuiteore, circa il futuro del giovane bianconero: «Ho creato un account Facebook – ha detto l'agente su Twitter - solo per segnalare che altri account che utilizzavano il mio nome erano fake. Non uso e mai userò Facebook per postare o commentare sotto post di altri. Sono stato impersonato per anni da altri su Facebook e Linkedin, questa cosa fa». Parole che vanno a smentire, come detto sopra, alcune dichiarazioni che avrebbe proferito lo stessoore: «​Ci sono diverse valutazioni da fare - le parole apparse sulla pagina Facebook dell'agente - il ragazzo deve giocare sempre. Dovevo portarlo ala gennaio ma la Juve non ha voluto, io e Leonardo avevamo ...

giornalettismo : Moise #Kean lancia un vero e proprio messaggio sullo #iussoli. 'Non capisco perché chi nasce in Italia non debba e… - HuffPostItalia : Moise Kean, il cittadino del goal: 'Italiano è chiunque vive qui' - juventusfc : Per la serie #FridaySkills: Moise #Kean la stoppa così ?? -