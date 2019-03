Mobilità elettrica | il Friuli Venezia Giulia sempre più green

Repower all’evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON per il trasferimento delle best practice sulla Mobilità elettrica : Repower presenta la propria esperienza in occasione dell’evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON “Mobilita` elettrica: un viaggio interoperabile attraverso lo Spazio Alpino” dedicato al tema dell’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. A tre anni dall’apertura dei lavori, la conferenza che coinvolge i principali stakeholder europei della mobilità elettrica, racconterà i risultati di progetto e sarà ...

Nissan e Università l'Aquila - intesa sviluppo Mobilità elettrica : ... sostenibile, autonoma e connessa' del Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia Bruno Mattucci rivolta agli studenti di ingegneria, informatica e economia. Nell'ambito …

Mobilità elettrica : l’Università dell’Aquila e Nissan insieme nello sviluppo : Nissan e l’Università dell’Aquila firmano un protocollo di intesa per la sperimentazione di un modello di Mobilità elettrica, a seguito della lectio magistralis “La Mobilità del futuro: sostenibile, autonoma e connessa” del Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia Bruno Mattucci rivolta agli studenti di ingegneria, informatica e economia. Nell’ambito del protocollo d’intesa, Nissan Italia ha messo a disposizione del ...

È ufficiale - la nuova Fiat 500 elettrica rivoluzionerà (di nuovo) il mondo della Mobilità : Fiat 500, la prima utilitaria destinata ad essere fautrice di una rivoluzione sociale, in versione elettrica e premium è pronta a replicare l’impresa di 60 anni fa Le soluzioni proposte dal prototipo Fiat Centoventi al Salone di Ginevra 2019, sono troppo ‘avanti’ per poter pensare ad un imminente commercializzazione. Tuttavia, la necessità di una vettura elettrica, all’interno della gamma della casa torinese, si ...

IONA : la Mobilità elettrica secondo Petronas : Petronas Lubricants InternatIONAl (PLI) entra nel mercato dei fluidi per veicoli elettrici (EV) con la gamma Petronas IONA che comprende lubrificanti specifici per veicoli elettrici per il trasporto di persone. I prodotti della linea Petronas IONA, presentati al Salone di Ginevra che si è appena concluso, fanno parte del programma di sostenibilità promosso da Petronas […] L'articolo IONA: la mobilità elettrica secondo Petronas sembra ...

Agatos collabora con Flymove nella Mobilità elettrica : Questa azione consentirà a Flymove di rilanciare il brand Bertone nel mondo dell'Automotive. Tramite la piattaforma SMP adattata alle nuove auto "Dianche?-Bertone", Flymove intende garantire una ...

ExpoMove 2019 : Firenze per 4 giorni capitale della Mobilità elettrica e sostenibile in Italia - tutto quello che c’è da sapere : Sta per partire la prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilità urbana elettrica e sostenibile. La quattro giorni, da martedì 9 a venerdì 12 aprile, si svolgerà nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, a Firenze. Il capoluogo fiorentino è una delle città dove è in corso la trasformazione del trasporto elettrico pubblico e privato, con la terza linea di tramvia elettrica inaugurata da poco che rivoluziona gli spostamenti ...

Aran - 16 anni : mobilita tutto il suo paese contro la centrale idroelettrica : La politica però no. Di politica il sedicenne friulano Aran Cosentino non vuole sentir parlare neppure in chiave ecologista. Lui che si è guadagnato l'appellativo di "Greto" d'Italia per aver salvato il ruscello Alberone ...

Salone dell'auto di Ginevra 2019 : da Peugeot novità anche per la Mobilità ibrida ed elettrica : Nel medesimo evento, la casa automobilistica francese Peugeot ha portato anche il concept della versione ibrida della sua berlina 508 , intitolandolo 508 Peugeot Sport Enginereed , con annesse ...

Mobilità elettrica e sostenibile : a Firenze Fortezza da Basso dal 9 al 12 aprile 2019 : “Mobilità elettrica e sostenibile”: se ne parlerà a Firenze dal 9 al 12 aprile 2019 L'articolo Mobilità elettrica e sostenibile: a Firenze Fortezza da Basso dal 9 al 12 aprile 2019 sembra essere il primo su Meteo Web.

Mobilità elettrica - Motus-E lancia una call per selezionare talenti : Una call for ideas e una call for startup per selezionare le migliori iniziative nell'ambito della Mobilità elettrica: a lanciarla è Motus-E, associazione di operatori industriali, mondo accademico e associazionismo ambientale e consumeristico che l'11 aprile prossimo, nell'ambito del primo evento annuale che si svolgerà a Roma, designerà e premierà i vincitori. Le tematiche che ...