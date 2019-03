Mike Mignola | “Ecco cosa aspettarsi dal nuovo film di Hellboy”

wired

(Di martedì 26 marzo 2019) “Storie pulp, fantasy e folklore. Sono questi gli elementi alla base di. Ed è questo il mix che vedremo al cinema nel terzodedicato al personaggio creato da. “Si tratta di cose che amo e che ho riunito in lui”, ci racconta il fumettista. Questa nuova incarnazione vietata ai minori (sì, perché parliamo di un reboot) vede alla regia Neil Marshall (specializzato in horror come The Descent e alla guida di alcuni episodi di Game of Thrones, Lost in Space e Westworld), mentre nei panni del protagonista lo sceriffo di Stranger Things David Harbour, in compagnia di Milla Jovovich e Ian McShane. In Italia arriverà il prossimo 11 aprile.Ma chi è Hellboy? In sostanza è un mezzo demone richiamato dall’inferno da un gruppo di nazisti, che per errore finisce tra le braccia del professor Trevor Bruttenholm, che prenderà a cuore quel bambino con la pelle rossa, corna, ...

