' Mi chiamavano ne o' | il racconto delle presunte vittime di Traffik e Gallagher al Tg1

(Di martedì 26 marzo 2019) Continua a far discutere il caso di. I due trapper capitolini sono accusati di aver tentato di rapinare, senza riuscirci, alcuni fan nei pressi della stazione Termini di Roma, ma anche di averli minacciati con un tirapugni ed inseguiti. Sono stati propri questi ultimi a chiamare le forze dell'ordine: si tratta di tre ragazzi giovanissimi, tra di loro anche una minorenne, 'colpevoli' semplicemente di aver chiesto un autografo ai due autori 'Magma Vulcano'.Successivamente i due, stando almesso a verbale dei testimoni, ma anche a quanto riportato dal Gip che ha disposto l'arresto nell'ordinanza di custodia cautelare, avrebbero poi preso a botte un cittadino bengalese, che stava aspettando l'autobus ad una fermata, sempre sotto lo sguardo dei giovanissimi fan che erano riusciti a divincolarsi. I fatti si sarebbero verificati lo scorso 22 febbraio ...

