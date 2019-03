Meteo | torna il freddo tra stasera e domani Continua il vento forte

Meteo - torna il freddo : temperature in picchiata di 10 gradi : Una perturbazione porterà nei prossimi giorni piogge intense e nevicate soprattutto al centro-sud: il tempo poi migliorerà in vista del prossimo weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo : Estofex lancia l’allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...

Repentino Abbassamento delle Temperature. Torna il freddo? #Meteo : Quest’anno marzo sembra averci regalato una bellissima primavera in anticipo, ma come si suol dire, “marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello”. Difatti, se finora marzo ci ha regalato delle bellissime giornate di sole, con temperature decisamente più alte delle medie stagionali, da questa notte la situazione cambierà drasticamente. Da questa notte è infatti previsto l’arrivo di correnti fredde dall’oriente che faranno diminuire ...

Previsioni Meteo dal 25 al 28 marzo : torna il maltempo con vento fino a 110 km/h : Chi pensava che con l'arrivo della primavera, oramai il freddo e le basse temperature sarebbero diventate soltanto un brutto ricordo, dovrà ricredersi, perché il sole e il clima mite degli ultimi giorni diventerà nelle prossime ore un lontano ricordo. Le Previsioni meteo, infatti, a partire da lunedì 25 marzo, prevedono un cambiamento repentino e drastico della situazione, con un abbassamento delle temperature anche fino a dieci gradi e raffiche ...

Allerta Meteo - ultime ore di caldo esagerato : stasera lo shock termico - confermato crollo fino a -20°C. Rischio TORNADO e GRANDINATE devastanti [MAPPE] : 1/25 ...

Meteo - torna il maltempo : colpo di coda invernale con temporali e temperature in calo : La primavera continua a rivelarsi una stagione molto dinamica, sempre pronta a improvvisi rovesciamenti di fronte dal punto di vista climatico e da quello Meteorologico generale. Dopo il weekend fin troppo caldo per il periodo, a partire da oggi il Meteo è destinato a subire l'ennesimo cambiamento.Continua a leggere

Meteo - torna l’inverno : temperature in picchiata e neve in arrivo. La situazione : Colpo di coda dell’ inverno. Una struttura depressionaria di origine nord-atlantica giungerà domani dal Nord Europa interessando, nella seconda parte della giornata, le regioni settentrionali italiane. La fase di maltempo sarà caratterizzata da forti venti dai quadranti settentrionali e da un marcato calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo - violenta sferzata di freddo da Lunedì sera : ecco le aree a rischio GRANDINE e TORNADO. Le Previsioni dettagliate [MAPPE] : 1/18 ...

Meteo - l'inverno torna a bussare/ Colpo di coda 'Sciabolata artica in arrivo' : Meteo, Colpo di coda dell'inverno assicurano gli esperti: nei prossimi giorni temperature in diminuzione, neve, temporali e grandine

Allerta Meteo - allarme Italia tra 25 e 27 Marzo : temperature in picchiata fino a -20°C - alto rischio TORNADO e GRANDINE distruttivi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/30 ...

Meteo - torna l’inverno : in arrivo freddo - pioggia e neve. Ecco le regioni più a rischio : Colpo di coda dell'inverno dopo un weekend dalle temperature primaverili: da lunedì 25 marzo, secondo le previsioni, tornano pioggia, neve a bassa quota e calo delle temperature di almeno 10 gradi, soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Ma la situazione peggiorerà anche al Sud gradualmente.Continua a leggere

Previsioni Meteo a Napoli dal 25 marzo : crollo delle temperature - torna il freddo : Chi credeva che con l'arrivo della primavera oramai il peggio sarebbe passato, dovrà presto ricredersi perché le Previsioni del meteo per la provincia di Napoli per i prossimi giorni non preannunciano nulla di buono. Se è vero che per il weekend in arrivo a prevalere sarà il cielo sereno, a partire dal lunedì 25 marzo, invece, la situazione dovrebbe peggiorare con un nuovo crollo delle temperature, gelo e forse anche neve a quote molto basse. ...

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda tra Tunisia e Sicilia : rischio di nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per il Mediterraneo meridionale e la Sicilia, principalmente per nubifragi e tornado. Livello di Allerta 2 per la Tunisia nordorientale, principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, venerdì 22 marzo. Un’intensa dorsale sta prendendo forma sull’Europa centrale ed occidentale mentre nel ...

Meteo - dopo il weekend di sole torna l'inverno : ciclone polare in arrivo : Un weekend di sole e caldo, ma poi a fine marzo torna l'inverno, con un ciclone polare. Le previsioni: nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno sul nostro...