Meteo | irruzione artica sull'Italia | nevica fino in collina! A breve tracollo

Meteo oggi : irruzione artica - tornano freddo e nevicate a quote basse : Meteo oggi - Dopo un inizio di Marzo stabile e particolarmente mite, a partire dalla giornata odierna, inizierà una nuova fase a carattere freddo che riporterà piogge e nevicate fino a quote ...

Meteo oggi - intensa irruzione : venti tempestosi e crollo termico : Meteo oggi - Proprio in queste ore, la saccatura artica continentale annunciata in questi giorni, sta irrompendo con forza sui territori italiani. L'arrivo di tale massa d'aria gelida è accompagnato...

Meteo Puglia : intensa irruzione fredda in arrivo. Venti fortissimi e anche neve nel week-end : Ve ne abbiamo tanto parlato in settimana e ormai siamo prossimi ad un rapido ed improvviso cambiamento del tempo sull'Italia, segnatamente al centro-sud : il vasto anticiclone che sovrasta l'Europa...

Previsioni Meteo - l’Inverno torna a ruggire da Lunedì 11 Febbraio : irruzione dal Baltico sull’Italia - i primi dettagli sulla neve in arrivo : Previsioni Meteo – Acquista sempre più credibilità l’ipotesi di una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal settore Baltico-Russo per il corso della prossima settimana. Oramai tutti i modelli di calcolo sono concordi nel vedere questa irruzione fredda. Semmai andrà valutato via via, come è ovvio che sia in una tendenza che va oltre i 3/4 giorni, che orientamento prevalente potrebbero prendere le correnti fredde e dove potrebbero ...