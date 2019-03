Mercedes-AMG punta al mercato italiano | ancora più pepe per A 35 e CLS 53 AMG ‘Race

Mercedes-AMG : chi ha detto che l’elettrico non può essere sportivo? : Anche il lavoro di Mercedes-AMG si ritrova a doversi confrontare con le ultime tecnologie nel campo del’elettrificazione Quando parliamo di AMG non ci riferiamo solamente ad un allestimento sportivo dedicato alle vetture di casa Mercedes. La AMG è una vera e propria azienda tedesca nata per la progettazione e la realizzazione dei modelli più performanti di casa Mercedes. Fondata nel 1967, inizia a collaborare con Mercedes solo sul ...

Mercedes-AMG - Test invernali per la CLA 35 Shooting Brake : Dopo il lancio della nuova generazione della Mercedes-Benz CLA a quattro porte, la Casa tedesca ha presentato al Salone di Ginevra la versione Shooting Brake. Basandosi sulla stessa piattaforma della Classe A, la familiare ne riprende tutte le tecnologie, a partire dall'infotainment Mbux e dai sistemi d'assistenza alla guida. Anche i motori sono gli stessi per tutta la famiglia: si tratta di quattro cilindri turbo benzina o diesel con potenze ...

Mercedes-AMG - il futuro è ibrido : Mercedes-AMG si apre all'elettrificazione con un ibrido plug in proposto in alternativa alle versioni motorizzate esclusivamente da un'unità endotermica. Si tratta della terza generazione dell' ibrido ...

Mercedes-AMG apre all'ettrificazione : Soluzioni tecniche di un ibrido plug-in per la Mercedes-AMG che si affaccia al mondo dell'elettrificazione. Il progetto diventa un'alternativa alle versioni motorizzate esclusivamente da un'unità ...

Brabus “pompa” di steroidi la Mercedes G63 AMG e le fa prendere 215cavalli dando vita così alla 800 [GALLERY] : Brabus 800, una cura di steroidi per la Mercedes G63 AMG Brabus, noto preparatore tedesco, tra le novità presentate al Salone di Ginevra ha portato una versione “pompata” nello stile ma soprattutto nelle performance della nuova Mercedes Classe G63 AMG denominandola semplicemente “800“. La classe G di casa Brabus vanta una straordinaria potenza massima di 800 Cv, la 4×4 della Stella dopo le cure ...

Mercedes-AMG E 63 - Prime foto dellupgrade dedicato alla berlina sportiva : La Mercedes-Benz è al lavoro su più fronti per preparare al meglio il futuro e continuare a garantire ai propri clienti differenti tipologie di mobilità, a seconda delle necessità. In primis è impegnata nello sviluppo di tecnologie improntate verso lelettrico come dimostrano, per esempio, il prototipo della prima vettura della Stella che correrà in Formula E e la concept EQV (la prima Mpv nel segmento premium a batteria) esposte ...

Mercedes-AMG GT R Roadster : animo racing e prestazioni celestiali [GALLERY] : La GT R Roadster rappresenta la massima espressione della sportività della Casa della Stella a tre punte Con l’ultima arrivata, la gamma AMG GT conta ora 16 modelli: cinque coupé a due porte, quattro Roadster, due auto per il customer sport e cinque coupé a 4 porte. «Nuova AMG GT R Roadster è molto più della sola combinazione tra la dinamica di marcia travolgente di GT R e il fascino particolare dei nostri Roadster GT. ...

Mercedes-AMG S 65 Final Edition - il canto del cigno del poderoso V12 [GALLERY] : L’edizione speciale di cui saranno realizzati solo 130 esemplari si rivolge ai collezionisti di auto esclusive S 65 Final Edition è disponibile esclusivamente con verniciatura in nero ossidiana metallizzato lucido. I cerchi da 20 pollici a razze e le griglie delle prese d’aria nella speciale tonalità bronzo opaco, così come lo stemma AMG sul montante C, sottolineano l’eccezionalità del modello. Le mascherine dei terminali ...

Mercedes-AMG - La GT R diventa Roadster : A quasi tre anni di distanza dal lancio della coupé, la Mercedes-AMG ha svelato la versione Roadster della GT R. La nuova sportiva open top sarà esposta in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, per poi arrivare sul mercato, in serie limitata di soli 750 esemplari a livello globale, nei prossimi mesi. Aerodinamica attiva. Dal punto di vista estetico la novità principale riguarda il tetto: come sulle varianti Roadster delle altre GT di ...

Mercedes Gle Amg - raffinata potenza : Sport Extra, una Classe A davvero speciale - scopri Inoltre, a parità di potenza, le correnti elettriche sono un quarto rispetto ai sistemi tradizionali. I cavi possono quindi essere più sottili, e ...

Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ - il "Super" diventa ibrido : Sette le modalità di guida previste, Slippery, Comfort, Sport, Sport+ e Individual, oltre all'aggiunta di quelle Trail e Sand dichiaratamente pensate per l'Off road. Tutte le notizie di News Motori ...

Mercedes-AMG GLE 53 - Anche sulla Suv arriva librido sportivo : Come da copione, Anche sulla GLE arriverà il sei cilindri elettrificato di Affalterbach. Una delle novità che la Mercedes-AMG svelerà al Salone di Ginevra sarà infatti la GLE 53 4Matic+ che anticiperà larrivo della più performante versione a otto cilindri, la 63.48V con compressore elettrico. Come sulle altre 53, Anche nel cofano della GLE è presente il sei cilindri in linea di 3.0 litri elettrificato tramite lEQ Boost, un alternatore-starter a ...

