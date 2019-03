Mercato Real Madrid | si torna alla carica per Pjanic

CalcioMercato Chelsea - Kanté allontana il Real Madrid : 'Nemmeno se mi chiama Zidane' : Tanto timido e discreto fuori dal campo quanto estremamente deciso in partita, ma non solo. Parliamo di N'Golo Kanté , mediano francese che fa dell'intensità l'arma in più del suo repertorio: uomo ...

CalcioMercato Real Madrid - assalto a Mbappé : secondo 'France Football' pronti 280 milioni : ... ci sarà da intavolare una lunghissima trattativa, che potrebbe nuovamente stabilire un record nel mondo del Calciomercato. Dopo Neymar dal Barcellona al Psg per 222 milioni di euro, questa volta, ...

Mercato Real Madrid - Zidane ha scelto l’attaccante : la cifra è pazzesca [DETTAGLI] : E’ tornato a Madrid e avrà pieno controllo su quello che sarà il Mercato (nuovamente “galactico”) estivo, con il chiaro obiettivo di vincere ancora. Zinedine Zidane ha scelto l’attaccante sul quale far ruotare la manovra offensiva del futuro del Real. Secondo France Football, il nome risponde a Kylian Mpabbé. L’asso della Francia e del Paris Saint Germain sarebbe il primo obiettivo del tecnico madrileno. La ...

Mercato Juventus - dalla Spagna : tra Pogba ed il Real Madrid ci sono i bianconeri : Mercato Juventus – La stagione della Juventus può essere considerata importante, scudetto praticamente ipotecato e pass staccato per i quarti di finale, attesa per il doppio confronto contro l’Ajax. Nel frattempo la dirigenza bianconera pensa anche al Mercato per la prossima stagione, importanti novità arrivano direttamente dalla Spagna. “La Juventus è un ostacolo fra il Real Madrid e Pogba”, scrive il quotidiano ...

Mercato Juventus - il Real Madrid fa sul serio ed i bianconeri tremano : Mercato Juventus – Il Real Madrid di Florentino Perez preoccupa e non poco la dirigenza bianconera. La squadra iberica ha intenzione di ricostruire una rosa che sembra arrivata a fine ciclo e per farlo sembra voler mettere in difficoltà anche la Juventus ed i suoi piani. Mercato Juventus, de Ligt tra gli obiettivi ma c’è […] More

CalcioMercato - Varane vicino all'addio al Real : sul difensore francese anche la Juventus : Una delle deluse per eccellenza di questa stagione è sicuramente il Real Madrid, che dopo aver abbandonato da tempo il sogno scudetto, dati i punti di distacco dal Barcellona, di recente ha abbandonato la competizione europea nella quale è da anni protagonista, estromessa da un Ajax davvero spumeggiante. La sconfitta del Real ha sancito l'esonero da allenatore della prima squadra di Santiago Solari, che era subentrato a Lopetegui a stagione in ...

CalcioMercato - Hazard-Real Madrid : il Chelsea chiede 115 milioni : Il Chelsea potrebbe privarsi di Eden Hazard. I tabloid iberici e inglesi sono sicuri che il fantasista belga si trasferirà in estate al Real Madrid.Secondo la stampa iberica (Ok Diario) e britannica (Sun), il Real Madrid avrebbe già raggiunto un accordo con Eden Hazard, ma non con il Chelsea.Il fantasista belga è sul piede di partenza da diverso tempo e la sua volontà di cambiare aria era emersa già nel finale della scorsa stagione. La ...

Mercato Real Madrid - vicino il colpaccio : c’è l’accordo per Hazard [CIFRE e DETTAGLI] : Il Real Madrid ha intenzione di riscattare la deludente stagione, i Blancos sono fuori da ogni competizione ed adesso pensano al prossimo Mercato, ad un passo un colpaccio. Pronti centoquindici milioni al Chelsea ed un quinquennale da 16 e mezzo ad Eden Hazard, i Blancos sono ad un passo dal piazzare il grande colpo. Secondo la stampa spagnola l’intesa con il calciatore già sarebbe stata raggiunta, adesso servirebbe solo trovare ...

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Mercato Real Madrid - Varane va via : lo ha confessato lui stesso ai compagni : Sembra trovare conferme quanto già comunicato nei giorni scorsi in merito alla situazione Varane-Real Madrid. Il difensore francese, nonostante il ritorno di Zidane, pare voglia cambiare aria, anche se a “pesare” per lui c’è una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Marca, il campione del mondo avrebbe addirittura già comunicato ai compagni di squadra che a fine stagione chiederà la ...

CalcioMercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

CalcioMercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

CalcioMercato Real Madrid - la lista della spesa dei tifosi. Mbappé il prescelto - poi… : I tifosi del Real non hanno dubbi: 200mila persone hanno votato Kylian Mbappé e eletto il ventenne del Psg come la vera star su cui ricostruire la squadra dello Zidane bis. Il risultato finale è ...

Mercato Real Madrid - il nome di Pogba si fa avanti con insistenza : Nuovo/vecchio ciclo. L’uscita di scena di Zidane e Ronaldo ha rappresentato la fine di un ciclo in casa Real Madrid. Ma il fresco ritorno del francese in panchina ne fa aprire un altro, del tutto nuovo. Tra i primi obiettivi, un Mercato “galactico“. Tra i nomi che si fanno avanti da tempo con molta insistenza c’è quello di Paul Pogba, da sempre fra i giocatori più ammirati da Zidane. Allo stesso modo, il ...