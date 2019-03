Mclaren Senna LEGO | non chiamatela giocattolo | mezzo milione di mattoncini per la

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Sono serviti quasidi pezzi per realizzare la versione più realistica e ambiziosa mai fatta dadi unaLain scala, 1:1, è stata creata in tutta segretezza da assemblatori specializzati che hanno lavorato senza sosta. Il lavoro di assemblaggio ha richiesto quasi 5,000 ore di lavoro ed il modello viene creato con oltredi pezzi. Una cosa alquanto fuori dal comune per, laè una sorta di peso massimo nella categoria, portando la bilancia a 1700kg (500kg in più del modellodelle quali tutte le unità furono venduto al momento in cui fu annunciata nel 2017).Costruita per fare “clic” con i fans in tutto il mondo, questa sorprendenteè la versione più realistica e ambiziosa mai realizzata dadi una. Assemblata con una tonnellata di, non saremo in grado di ...

