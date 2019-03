Maxi incendio nel Genovese | sfollati | scuole e A10 chiuse

Genova - Maxi incendio : 50 sfollati e scuole chiuse. Le fiamme invadono l'A10 : Un Maxiincendio sta devastando dalla notte scorsa le alture di Cogoleto in località Capieso, nel ponente di Genova. Una cinquantina di famiglie è stata sfollata, le scuole sono state...

Genova - Maxi incendio su alture Cogoleto : Paura nella notte a Cogoleto, comune dell'estremo ponente della provincia di Genova , per uno spaventoso incendio boschivo che, spinto dalle raffiche di forte vento delle ultime ore, si è velocemente ...

Perugia - spento dopo 12 ore il Maxi incendio di rifiuti. Scattano le indagini : le fiamme dall'interno. Tante scuole chiuse. 'Lavare i cibi ... : di Luca Benedetti e Michele Milletti Perugia - spento alle cinque di lunedì, dopo 12 ore di lavoro continuo ed instancabile da parte dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati nell'arco di ...

Perugia - Maxi incendio in un capannone di rifiuti. Il sindaco : “Non uscite e chiudete le finestre” : Il rogo è divampato per cause ancora ignote a Ponte San Giovanni, nello stabilimento di una società che si occupa dello smaltimento di rifiuti. C'è il rischio che si sprigionino nell'ambiente fumi tossici.Continua a leggere

Elicotteri antincendio : Maxi sanzione per gli appalti 'truccati'

Bangladesh : Maxi incendio in magazzini chimici - almeno 69 morti : almeno 69 persone persone sono morte in Bangladesh a seguito di un devastante incendio, scoppiato in edifici residenziali utilizzati anche come magazzini chimici, nella parte vecchia di Dacca. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori, le fiamme potrebbero aver avuto origine da una bombola di gas, e il rogo si sarebbe poi diffuso rapidamente nell’edificio, dove erano conservati prodotti chimici altamente ...