Matteo Salvini vuole le elezioni ma la Lega correrà da sola

Renato Mannheimer : "Via all'esodo dei grillini verso la Lega di Matteo Salvini. Luigi Di Maio addio" : Cambiano di nuovo i rapporti di forza tra Movimento 5 stelle e Lega. Le elezioni in Basilicata dimostrano che i grillini stanno crollando mentre Matteo Salvini continua a crescere. "In realtà", spiega Renato Mannheimer su Il Giornale, "c'è una sorta di filo rosso che Lega gran parte dei risultati el

Mahmood e Matteo Salvini - spiazzante faccia a faccia in televisione : insieme in tv - la reazione : Mamhood e Matteo Salvini, vicini e sorridenti, al Maurizio Costanzo Show. Sono uscite le prime foto del ritorno di Costanzo nel suo amato salotto. Colpaccio del giornalista è sicuramente la presenza del vincitore di Sanremo e del vicepremier insieme appassionatamente. Mamhood è figlio di madre sarda

Matteo Salvini : "Cesare Battisti finisca i suoi giorni in carcere" : "Il pentimento di Cesare Battisti? Ci ha messo un po'...". Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda il giovedì sera su Canale 5, asfalta l'ex brigatista: "E' vero che il carcere serve a rieducare ma chi ha ammazzato quattro persone deve finire i suoi

Maurizio Costanzo Show : Matteo Salvini - Mahmood e Mara Venier inaugurano la nuova stagione. Tutti gli ospiti – Foto : Mahmood, Maurizio Costanzo, Matteo Salvini Matteo Salvini e Mahmood sullo stesso palco. “Prima gli italiani” da una parte, “Soldi” dall’altra: a ognuno il suo refrain. Il Ministro degli Interni ed il cantante vincitore di Sanremo 2019 saranno ospiti assieme della prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, in onda giovedì 28 marzo in seconda serata su Canale5. Per la prima volta, i due si ...

Matteo Salvini : "Sì alla cittadinanza a Ramy. È come mio figlio" : "Sì alla cittadinanza a Ramy perché è come se fosse mio figlio e ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese, ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi. Per atti di bravura o coraggio le leggi si possono superare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a proposito del ragazzino che ha dato l'allarme ai carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese nel corso della registrazione ...

Matteo Salvini - retroscena-bomba : "Si tiene Di Maio - si prende tutto e poi...". Gioco - partita - incontro : Un logoramento lento, nessun blitz. Matteo Salvini, dopo il nuovo trionfo elettorale alle regionali in Basilicata ha gelato i suoi in via Bellerio: "Toglietevi dalla testa che stacco la spina assumendomi la responsabilità di una crisi di governo, anche se dovessimo prendere il doppio dei consensi de

Matteo Salvini - flirt con Francesca Verdini : la prova su Instagram. Isoardi assente : Matteo Salvini è di nuovo innamorato. Dopo Elisa Isoardi, il suo cuore batte per Francesca Verdini. Questi i rumors che circolano da pochi giorni e che ora sembrano confermati da una prova via Instagram. Infatti, tra i pochi profili che Salvini segue, nemmeno 50, è comparso proprio quello della 26enne, figlia di Verdini. Una mossa non casuale, visto che il vicepremier è molto attivo sui social e per lui sono un importantissimo mezzo di ...

Pif attacca Matteo Salvini - sullo ius soli negato a Ramy : 'È un bimbomin...' : Il caso di cronaca che ha visto lo scorso mercoledì un autobus con a bordo 51 ragazzini, studenti della scuola media Vailati di Crema, finire vittime di un nuovo attentato terroristico, continua a rimbalzare su tutte le pagine dei principali siti d'informazione e quotidiani. «Oggi da qui non esce vivo nessuno», aveva gridato l'autista dell'autobus dirottato nella strada provinciale Paullese (nel milanese). Il conducente del bus, Ousseynou Sy, ...