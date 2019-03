Mascotte Euro 2020 | da Pinocchio a Skillzy 40 anni di comunicazione

Euro 2020 - da Pinocchio a Skillzy : 40 anni di Mascotte : Sono iniziate le qualificazioni di Euro 2020 , oggi in campo anche l’Italia. Ma sono tanti gli aspetti curiosi in vista dell’inizio della competizione, una riguarda anche la mascotte , La Confederazione Euro pea di calcio ha presentato nella giornata di ieri ‘ Skillzy ‘, la nuova mascotte di Euro 2020 . “Portare il freestyle e lo street football in giro per l’ Euro pa sara’ incredibile”, hanno ...

Europa League - in palio la possibilità di fare la Mascotte in Napoli-Zurigo : mascotte Napoli-Zurigo – La UEFA ha deciso di mettere in palio un’esperienza emozionante e divertente per tutti i piccoli appassionati di calcio. Sul sito uefa.com si è infatti aperto un concorso per poter partecipare come mascotte all’incontro tra Napoli e Zurigo, che andrà in scena il 21 febbraio 2019. Premier League, fino a 700 sterline […] L'articolo Europa League, in palio la possibilità di fare la mascotte in Napoli-Zurigo è ...