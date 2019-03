Marco Leonardi a Ballando con le stelle | chi è lo youtuber e padre

termometropolitico

(Di martedì 26 marzo 2019)con le: chi è loChi èè il famoso giovaneche prenderà parte alla prossima edizione dicon leche inizierà il 30 marzo. La webstar è già molto conosciuta su internet, in particolare su YouTube dove, pubblicando video sul suo canale, ha fatto colpo su moltissime persone raccontando la sua infanzia tutt’altro che semplice.La difficile vita dinasce in Sicilia l’8 ottobre 2001. Come spiega lui stesso in un suo video parlando in terza persona: “vive a Catania e ha solo tre amici che vivono in altre città. È una persona abbastanza sola se non fosse per mio fratello Manuel, per mia madre e per mia nonna. Mio, sin da quando ero bambino, si trova in carcere”. La sua storia è inoltre racchiusa nel suo libro, ...

