Mancano 1.300 medici: la Regione Veneto autorizza l’assunzione di quelli in pensione (Di martedì 26 marzo 2019) La Regione Veneto, con una delibera di giunta, ha dato l'ok all'assunzione di medici in pensione a tempo determinato per sopperire la mancanza di dottori.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di martedì 26 marzo 2019) La, con una delibera di giunta, ha dato l'ok all'assunzione diina tempo determinato per sopperire la mancanza di dottori.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

veronicaaagraff : Ragazzi, penso che dobbiamo esportare più di 300 #arance ... mandami un po 'negli #StatiUniti. ...Mancano un po '… - BenedittisMimmo : Mi mancano solo 5 esauriti come me di #follower per superare quota 300 che mi dà diritto al #mongolinodoro. Chi mi aiuta? - hitch65 : Ma direi bene, dai -