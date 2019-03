Maltempo | Veneto | torna ala paura nel bellunese | alberi sradicati e black out in Val del

Maltempo Veneto : “Allerta pericolosità per gli incendi boschivi” : “Viste le contingenti condizionimeteo-climatiche e vegetazionali – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile – è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Questo ad integrazione di quanto già dichiarato in data 1 marzo 2019″. “Fino alla comunicazione di revoca ...

Maltempo : assessore veneto - 'pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione piene' (2) : (AdnKronos) - “Sta destando molta attenzione, a più livelli, il modello meteo idrogeologico e idrodinamico che la Regione veneto ha avviato dal 2014 – sottolinea l’assessore Bottacin – siamo gli unici in Europa a disporre di un sistema che ci permette di prevedere se i corsi d’acqua esonderanno, dov

Maltempo : assessore veneto - 'pronti a mettere a punto nostro sistema allerta e previsione piene' : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - “Le relazioni tecniche relative all’emergenza di fine ottobre 2018 – spiega Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Protezione Civile – dimostrano che senza il modello previsionale messo a punto da Regione del veneto quanto accaduto avrebbe potuto avere ben altre

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per forte vento : Venezia, 25 mar. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, dichiara per forte

Maltempo in Veneto : Borrelli annuncia via libera al piano Zaia : Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, ha annunciato questa mattina da Padova che il suo Dipartimento ha approvato e dato il via libera al piano del Commissario per il Maltempo. Si tratta del piano di interventi nei territori colpiti dalla tempesta Vaia dell’autunno 2018 che saranno realizzati nel 2019, presentato la scorsa settimana da Luca Zaia a Venezia. “Ringrazio il dottor Borrelli e la Protezione Civile ...

Maltempo : Zaia - in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la pulizia boschi saranno aperti, in aggiunta a quelli già attivi, centinaia di cantieri, un numero da definire dopo il disgelo, perché al momento non si è ancora entrati in moltissime aree nei 30mila ettari colpiti da Vaia. La cifra di 2.500.000 di metri cubi di ma

Maltempo : Zaia - in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia' : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - “Siamo pronti ad aprire 350 cantieri per realizzare opere per 309 milioni di euro solo da qui a fine anno in tutte le province venete colpite dal Maltempo dello scorso autunno – spiega Luca Zaia, Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile – c

Maltempo : in Veneto 350 cantieri per far rinascere i territori colpiti a fine ottobre 2018 : “Siamo pronti ad aprire 350 cantieri per realizzare opere per 309 milioni di euro solo da qui a fine anno in tutte le province venete colpite dal Maltempo dello scorso autunno – spiega Luca Zaia, Commissario delegato ai primi interventi urgenti di Protezione Civile – cifra che va a sommarsi agli oltre 100 milioni di euro di interventi d’urgenza già portati a termine o avviati. Per farlo abbiamo messo in campo una macchina da guerra che ...

Maltempo di fine ottobre 2018 in Veneto - Zaia : oltre 4 milioni di offerte : Le offerte versate sul conto corrente attivato dalla Regione Veneto a sostegno dei territori colpiti dalla tempesta di fine ottobre 2018 hanno superato i 4 milioni di euro: lo ha reso noto con un post su Facebook il presidente della Regione Luca Zaia, precisando la “cifra record di 4.027.731 euro“. “Non ho parole per ringraziare tutti coloro che, anche per importi minimi, secondo le proprie possibilita’, hanno voluto ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Subito le strutture di missione” : “Ho chiesto al presidente Conte che, rispetto ai finanziamenti previsti di 2 miliardi 600mila euro e degli ulteriori stanziamenti come i 470milioni di euro, le Regioni siano autorizzate a mettere in piedi le strutture di Missione. E fondamentale per facilitarci il percorso e garantire che le risorse vengano investite e si trasformino da subito in opere per il territorio. Grazie al lavoro dei soggetti attuatori abbiamo 90 milioni di opere ...

Maltempo - Zaia : “Il Governo stanzia 755 milioni per il Veneto in un triennio” : Il presidente del Veneto, Luca Zaia, rende noto che oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha informato che il Governo ha stanziato 755.912.355,61 euro per il triennio 2019-2021 per il Maltempo dello scorso fine ottobre. Zaia, nella sua qualita’ di Commissario Delegato, ha ricevuto comunicazione che, per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato ...

Maltempo Veneto : i sindaci di 3 comuni nominati soggetti attuatori : Il Presidente della Regione Luca Zaia, in veste di commissario delegato per l’emergenza Maltempo di ottobre 2018, ha siglato oggi un’ordinanza nella quale vengono attribuite le funzioni di soggetto attuatore ai sindaci dei comuni di Lozzo di Cadore e Perarolo di Cadore in provincia di Belluno, Lusiana (Vicenza) e al Presidente dell’Unione Montana della Val Belluna. L’ordinanza prevede l’attribuzione di prerogative ...

Maltempo Veneto : ad Asiago terzo presidio operativo : E’ stato aperto oggi ad Asiago (Vicenza) il terzo presidio operativo avanzato della Regione Veneto a supporto dei sindaci delle zone colpite dal Maltempo dello scorso ottobre, voluto dal Commissario Luca Zaia per garantire un supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte. Presenti i rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali dell’Unione Montana dei Sette Comuni, il centro di assistenza e’ stato inaugurato da Fabrizio ...