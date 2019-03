Maltempo | frutteti abbattuti e serre distrutte | tanti i danni nelle campagne

meteoweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) “Rami spezzati,divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchiati sono iprovocati dalla violenta ondata diche con raffiche di vento che hanno sferzato ledella Penisola“: è quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito l’Italia anche con neve e brusco abbassamento delle temperature, dopo un lungo periodo di siccità e caldo anomalo. “Le precipitazioni – sottolinea la Coldiretti – erano attese come manna dagli agricoltori soprattutto al nord dove in molte zone non piove in modo significativo da mesi ed è caduta durante l’inverno il 50% di acqua in meno ma per essere di sollievo la pioggia – continua la Coldiretti – deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con ...

ColdirettiG : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: rami spezzati, frutteti abbattuti, serre divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchi… - CarmelinaCarmi : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: rami spezzati, frutteti abbattuti, serre divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchi… - MagriniRomano : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: rami spezzati, frutteti abbattuti, serre divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchi… -