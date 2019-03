Maltempo | danni per il forte vento sull’Italia | chiusa la Torre di Pisa | Nord devastato

Maltempo : frutteti abbattuti e serre distrutte - tanti i danni nelle campagne : “Rami spezzati, frutteti abbattuti, serre divelte, colture strappate dal terreno e magazzini scoperchiati sono i danni provocati dalla violenta ondata di Maltempo che con raffiche di vento che hanno sferzato le campagne della Penisola“: è quanto emerge dal primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito l’Italia anche con neve e brusco abbassamento delle temperature, dopo un lungo ...

Maltempo a Ragusa : come presentare istanze per chi ha subito danni : Segnalazione danni causati dalle condizioni meteo avverse dei giorni 23 e 24 febbraio 2019 a Ragusa. Le istanze vanno presentate entro il 20 aprile

Maltempo Sicilia : danni nel catanese - dalla Giunta l’ok al risarcimento : E’ stata approvata dalla Giunta regionale la proposta di declaratoria per il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per la provincia di Catania. In seguito agli eventi alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018 sono stati stimati danni alle produzioni, con particolare riguardo al settore orticolo, agrumicolo e olivicolo, per euro 111 milioni di euro ed alle strutture per 62 milioni di euro. Sono previsti gli aiuti in conto ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Al via le procedure per il ripristino dei danni” : “Il piano Zamberletti 2.0 entra nel vivo dell’operatività, perseguendo un percorso di attivazione di 260 interventi che impegneranno, nel 2019, i primi 104 milioni di euro per ripristinare i danni causati dal Maltempo. L’Unità operativa della Protezione civile è pronta: domani mattina inizieranno i contatti con i comuni per far partire le procedure relative ai cantieri”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Friuli ...

Maltempo Napoli : domani riapre la Villa Comunale chiusa per i danni causati dal vento forte : domani, sabato 16 marzo saranno resi fruibili e riaperti alla cittadinanza tutta il parco San Gaetano Errico a Secondigliano e la Villa Comunale. Il parco era stato chiuso per i danni dovuti al Maltempo del 29 ottobre 2019 e la Villa Comunale chiusa a seguito dei danni della tempesta di vento del 23 febbraio. Per il primo si sono resi necessari purtroppo alcuni abbattimenti di alberi pericolanti con opere di messa in sicurezza. Sulla Villa ...

Maltempo - Isola d’Elba : danni al segnale luminoso per le zone secche : E’ stata danneggiata dal Maltempo la meda luminosa cardinale nord, il segnale disposto in mare come avviso ai naviganti in corrispondenza della zona delle secche di Capo Bianco all’Isola d’Elba (Livorno) che si trovava a poco meno di mezzo miglio dalla costa. Lo rende noto la Capitaneria di Portoferraio che, dopo aver richiesto al comando marittimo nord di emettere un avviso ai naviganti, raccomanda di mantenersi a debita ...

Maltempo - Coldiretti : danni nei campi a serre e frutteti : Tempeste di grandine che hanno devastato i frutteti in fioritura, ma anche alberi divelti dal forte vento che ha abbattuto serre e alimentato gli incendi nei boschi resi più vulnerabili dalla lunga siccità. E’ quanto emerge da primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la penisola. Oltre al forte abbassamento delle temperature, rileva la Coldiretti, il cattivo tempo è stato segnato da ...

Maltempo Pesaro : il Comune risarcirà i danni agli immobili da grandine : Il Comune di Pesaro intende risarcire i proprietari di immobili sul territorio comunale che hanno subito danni dalla eccezionale grandinata di luglio 2018. E’ stato pubblicato sul sito del Comune, fa sapere l’amministrazione, l’avviso pubblico per la Concessione di contributo ai proprietari di beni immobili danneggiati dalla violenta grandinata del 16 luglio 2018″. “Il contributo e’ parametrato alle imposte ...

Maltempo Liguria - danni a Jesi per una tromba d’aria : grandine e pioggia : I disagi e i danni causati dal vento forte nell’Anconetano, nel Maceratese e nell’Ascolano hanno reso necessari decine di interventi dei vigili del fuoco soprattutto per liberare strade da piante e alberi caduti. Gravi danni a Jesi (Ancona) per una tromba d’aria che si e’ abbattuta sulla citta’ con fortissime raffiche di vento, grandine e pioggia. I pompieri e personale della polizia municipale stanno operando, in ...

Maltempo Prato - fortissimo vento su Vaiano : molti danni : Una tromba d’aria si è abbattuta su Vaiano, in provincia di Prato, danneggiando auto, edifici e aziende. Tutto è accaduto in pochi minuti, per chi c’era sono stati attimi di vero di terrore. Nel primo pomeriggio di oggi una violenta raffica di vento ha colpito la zona bassa di via di Sofignano, subito a monte della Ferrovia, via Borgonuovo e anche un’area di via Fratelli Buricchi. Sul posto sono intervenuti subito il sindaco ...

Maltempo - danni e paura nel Veneziano : trombe marine e alberi crollati sulle auto : danni e paura a causa del forte vento in diverse zone del Veneziano. I danni più gravi a Spinea, nella zona del Villaggio dei Fiori, dove nel pomeriggio un albero è caduto sopra alcune auto parcheggiate. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. danni anche a Mestre e paura a Chioggia per una tromba marina.Continua a leggere

Maltempo anche in Toscana : gravi danni e un ferito a Vaiano - in Val di Bisenzio : danni per il Maltempo anche in Toscana nel pomeriggio a causa della perturbazione a carattere freddo che sta scivolando rapidamente lungo la nostra penisola. Leggi anche - Maltempo al nord :...