Mafia | blitz contro clan ennese | 21 arresti | luce su omicidio Marchì

Blitz antiMafia in Sicilia - il secondo in due giorni : Ennesima operazione antimafia in Sicilia. I carabinieri del Ros stanno eseguendo, in provincia di Enna ed in altre località italiane, 21 provvedimenti cautelari per associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione ed altro. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali relative alla famiglia mafiosa di Pietraperzia posta […] L'articolo Blitz ...

Mafia : blitz dei Carabinieri decapita Cosa nostra ennese - 21 arresti : Operazione antiMafia del carabinieri del Ros in provincia di Enna e in altre città italiane. Sono 21 gli arresti per associazione di stampo mafioso, omicidio ed estorsione. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antiMafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia mafiosa di Pietraperzia posta ai vertici di Cosa nostra ennese. Fatta luce su numerosi delitti tra cui ...

Blitz antiMafia - in manette anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Arrestato dalla squadra mobile di Catania nell’ambito dell’operazione antimafia contro il gruppo di San Cocimo, come scrive l’Ansa, Andrea Zeta, 34 anni, nome d’arte di Filippo Zuccaro è il figlio del boss ergastolano Maurizio Zuccaro, esponente apicale della ‘famiglia’ Santapaola-Ercolano di Cosa nostra a Catania, che col padre in carcere si vanta ( ‘Gli ho detto non ti azzardare più perché ti ...

Catania. Blitz antiMafia - tra gli arrestati anche il cantante neomelodico Andrea Zeta : Dalla musica neomelodica di "Andrea Zeta" agli affari del clan Santapaola: l'ascesa della famiglia Zuccaro è stata interrotta dal Blitz della polizia di Stato. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'intestazione fittizia di beni. Coinvolti anche la madre e il fratello del giovane cantante etneo.Continua a leggere

’Ndrangheta a Genova - blitz dell’AntiMafia : sequestrate due concessionarie d’auto : blitz dell’Antimafia a Campi. Nel mirino “Unimar” e “Progetto Genova”. Arrestato il presidente Francesco Pugliese

Mafia - fiumi di cocaina per la “Palermo bene”. Blitz - 32 arresti. Scoperti 200 insospettabili clienti : Nella lista ci sono avvocati, dentisti, commercianti. Consegne a domicilio. I boss reinvestivano i proventi nei bus turistici e nelle forniture di caffè

Trapani - blitz antiMafia nella terra di Matteo Messina Denaro : arrestati anche ex politici : Questa mattina, all'alba, nella provincia di Trapani, si è concluso un maxiblitz antimafia. Nel corso dell'operazione denominata "Scrigno" sono state arrestate 25 persone. Tra di loro anche due protagonisti della politica siciliana: Paolo Ruggirello, ex deputato regionale e Ivana Inferrera, ex assessore di Trapani. Tra le accuse: associazione mafiosa, estorsione e scambio elettorale politico mafioso. Operazione Scrigno Più di 200 carabinieri ...

Blitz anti-Mafia a Trapani/ Arrestato ex deputato Pd - Ruggirello 'Soldi per favori' : Blitz anti-mafia a Trapani, dove sono state arrestate 25 persone fra cui l'ex deputato regionale del Partito Democratico, Paolo Ruggirello

Blitz contro Mafia e voto di scambio : 25 arresti a Trapani - due sono politici : 25 persone arrestate, tra cui l'ex deputato regionale Pd Paolo Ruggirello e l'ex assessore di Trapani Ivana Inferrera. Sgominato il mandamento mafioso di Trapani, guidato da Franco e Pietro Virga, vicinissimi al boss latitante Mattia Messina Denaro. Sequestro di beni per 10 milioni di euro. Sigilli ad un Grand Hotel a Favignana.Continua a leggere

