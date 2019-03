M5s | al via le Europarlamentarie | tra i candidati Nogarin e Giarrusso

Viabilità : Cancelleri (M5s) - 'commissario straordinario per Sicilia già alla nomina' : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) - "Il commissario straordinario per l'emergenza strade in Sicilia è già alla nomina ma forse Musumeci non se n'è neppure accorto. Forse era distratto dai grattacapi della sua giunta". Lo ha detto il leader Siciliano del M5s Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all'

E Salvini archivia il centrodestra : è una categoria politica morta L’M5s perde 6 voti su 10 - male il Pd : E sul Piemonte gela gli alleati di Forza Italia: il candidato per la Regione non possono deciderlo gli altri. Poi rilancia: «Questo governo andrà avanti cinque anni»

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare

MACRON A CONTE 'TAV VA FATTA'/ I social "Paradosso M5s : noTav ma si a Via della Seta' : Tav, MACRON gela CONTE "Va fatta", e sui social si scatena il dibattito contro il Movimento 5 Stelle: "Dice sì alla Via della Seta, ma la Tav…"

Frongia indagato - l'assessore si autosospende dal M5s : 'Confido in rapida archiviazione del caso' : ... nel rispetto del M5s, degli attivisti e di chi ci sostiene ogni giorno, ma soprattutto nel rispetto degli stessi principi che mi spinsero molti anni fa ad aderire al Movimento, una forza politica ...

Stadio Roma - indagato l'assessore allo Sport Frongia : "Mi autosospendo per rispetto del M5s" | I suoi legali : "Presto arriverà richiesta di archiviazione" : L'avvocato arrestato con l'ex presidente dell'Assemblea capitolina: "Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali"

Stadio di Roma - assessore Frongia (M5s) indagato per corruzione. I legali : «Sarà archiviato» : L’indagine della Procura di Roma ha portato in carcere l’ex presidente di Acea Luca Lanzalone e l’imprenditore Luca Parnasi. «Confido nell'archiviazione. Non ho compiuto alcun reato», ha detto l'assessore penstastellato

Di Maio scarica De Vito via Facebook : «Vicenda vergognosa - fuori dal M5s» : Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe ...

Diciotti - Senato voto su Salvini/ Diretta - via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'

'Via della Seta' - il deputato siracusano Scerra - M5s - alla Camera : 'utile per diffondere il made in Sicily' : ... strumenti importanti per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia europea, ma questi strumenti devono avere come complemento un'Europa sociale". Il parlamentare ...

Giulia Sarti e le foto hot - la sconcertante verità dell'ex M5s Favia : "Chi c'è dietro e perché la spiavano" : Altro che "revenge porn", Giulia Sarti sulle foto hot è rimasta vittima di un "ricatto politico". Ne è convinto Giovanni Favia, ex big del M5s in Emilia Romagna, suo amico intimo dal 2007 e primo storico epurato del Movimento. Leggi anche: "Cos'hanno in mano i grillini". L'ex De Falco, la bomba su G

Via della seta - M5s e Lega lavorano a mozioni unitarie maggioranza : M5s e Lega stanno lavorando a due risoluzioni unitarie di maggioranza da presentare martedì alla Camera e al Senato, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui temi al centro ...

Di Maio : “Al via dibattito online e nei territori su riorganizzazione del M5s - liste civiche e regole per i consiglieri” : Dopo più di tre settimane dalla conferenza stampa di Luigi Di Maio, parte la discussione tra militanti, portavoce e attivisti sull’evoluzione del Movimento 5 stelle. E, come già anticipato, comporterà una “riorganizzazione a livello nazionale e locale del M5s”. Una fase storica, nonché prima volta assoluta per i grillini, durante la quale si rivedranno “i rapporti con le liste civiche nei comuni e le nuove regole per i ...

Flat tax - nuovo scontro Salvini-M5s. Via della Seta - Geraci : 'Allineati sul dossier' : 'Al momento è insostenibile' la replica della collega del ministero dell'Economia, la Cinquestelle Laura Castelli