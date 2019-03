Lusso senza limiti per Messi | il nuovo smartphone di Leo è placcato in oro | ecco quanto

sportfair

(Di martedì 26 marzo 2019) Un regalo speciale per Leo: la Pulce riceve unoin oro 24 carati, anche Ivan Rakitic tra i fortunati a ricevere il prezioso cellulare Leoha ricevuto un regalo speciale. Appena una settimana fa il campione del Barcellona ha visto recapitarsi durante l’allenamento dei blaugrana una valigetta con dentro un iPhone XS Max personalizzato ein oro 24 carati. Sulla cover del gioiellino tecnologico, firmato IDESIGN GOLD, sono presenti il numero della maglia dell’attaccante argentino, i nomi della moglie e dei tre figli maschi died i loghi di Barcellona e Argentina. Oltre a Leo, anche Ivan Rakitic si è visto consegnare il prezioso cellulare, questa volta con impresso il numero 4. Il valore di questa sciccheria? Ben 4.000 euro. Scorri la gallery più su per vedere le foto deldi LeoL'articolo...

