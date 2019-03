L' Ultimate fighter Conor McGregor ha annunciato il ritiro

agi

(Di martedì 26 marzo 2019) Il campione di arti marziali miste Conor McGregor ha deciso di ritirarsi da questa disciplina. 'The Notorious' ha dato l'annuncio tramite i propri canali social. "Hey ragazzi, un annuncio veloce: ho deciso oggi di ritirarmi dallo sport formalmente conosciuto come 'Arti Marziali Miste'", ha scritto il campione irlandese su Twitter. "Auguro a tutti i miei vecchi colleghi di andare avanti nelle competizioni. Ora mi unisco ai miei ex soci in questa avventura, già ritiratisi. Una bella Pina Colada per me ragazzi!".Nel 2018, la rivista Forbes aveva inserito il campione di arti marziali al 12esimo posto tra atleti e personaggi dello spettacolo ad aver guadagnato di più. 'The Notorious' aveva allora superato personaggi come Ellen DeGeneres, Lebron James, Taylor Swift, Jay-Z, Kim Kardashian, Gordon Ramsey e il gruppo rock dei Guns N 'Roses.McGregor era diventato il primo atleta ...

